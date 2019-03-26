Следствие установило личность водителя, который скрылся с места смертельного ДТП на Можайском шоссе. Все произошло этой ночью. Мерседес-Гелендваген на высокой скорости протаранил Ниву, в которой ехала семья из Смоленска. Теперь правоохранительные органы выясняют не только обстоятельства трагедии, но и то, почему ее предполагаемому виновнику позволили сбежать.

Следствие установило личность водителя, который скрылся с места смертельного ДТП на Можайском шоссе. Все произошло этой ночью. "Мерседес-Гелендваген" на высокой скорости протаранил "Ниву", в которой ехала семья из Смоленска. Теперь правоохранительные органы выясняют не только обстоятельства трагедии, но и то, почему ее предполагаемому виновнику позволили сбежать.Груда искореженного металла — все, что осталось от "Нивы" после столкновения с "Гелендвагеном". Авария серьезная, движение на Можайском шоссе было парализовано на несколько часов. Роман выжил чудом. Он был за рулем "Нивы"."Со встречки прямо юзом шла на меня. Я в сознание пришел только уже в патрульной машине. Когда он ко мне подлетал, все выскочило из головы. Видно, удар был, и я сознание потерял", — рассказывает он.Семья на "Ниве" ехала в Москву из Смоленской области. В столице Роману Роменкову должны были сделать операцию на глазах. Жена и дочка поехали вместе с ним. На пересечении Можайского шоссе и МКАДа в них на огромной скорости влетел черный внедорожник.Его жена Оксана погибла мгновенно, дочку от удара выбросило на асфальт. 11-летнюю Вику пытались реанимировать — тщетно. Очевидцы уверены: водитель "Гелендвагена" буквально летел по шоссе. Ночью подморозило, и на большой скорости на заснеженной трассе его занесло."Он находился на месте аварии. Да, он был весь в крови, ему медики оказывали помощь, но он был на ногах", — говорит очевидец ДТП Оксана Карбукова.- Это именно водитель "Гелендвагена"?- Да. Скорее всего, за ним кто-то приехал, и он с ним покинул место ДТП.Когда инспекторы решили опросить водителя иномарки, то найти его не смогли. Элитный внедорожник, по некоторым данным, принадлежит чемпиону мира по боям без правил Рахману Дудаеву. Спортсмен заявил: машину давно продал. Кто был за рулем, ему неизвестно."После столкновения водитель "Мерседес-Бенц" скрылся с места происшествия. Следователи приступили к проведению следственных действий и в настоящее время устанавливают место нахождения подозреваемого", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.Есть информация, что внедорожником управлял некий Муслим Джамбеков, ранее судимый за разбой. В тюрьме он провел девять лет. Именно Джамбекова сейчас разыскивают полицейские. По словам очевидцев, он заявил, что поедет в больницу. Затем исчез."Может быть, в каком-то шоке находился, поэтому сразу не стал скрываться. А когда понял, что действительно здесь двое погибших и серьезная уголовная ответственность, наверно, после этого решил скрыться", — предполагает автоэксперт Сергей Радько.Роману Роменкову еще предстоит опознать собственную жену и ребенка. В Смоленске их ждала младшая дочь. О том, что случилось, пятилетней Лере уже рассказали."Сразу двоих не стало. Дядя плохой ехал, и так у нас случилось. Мамочка на небесах. Будем ходить к ним", — говорит тетя Леры Роменковой Тамара Гращенкова.Обвинение водителю "Гелендвагена" пока не предъявили, но уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы.