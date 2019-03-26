Следствие установило личность водителя, который скрылся с места смертельного ДТП на Можайском шоссе. Все произошло этой ночью. Мерседес-Гелендваген на высокой скорости протаранил Ниву, в которой ехала семья из Смоленска. Теперь правоохранительные органы выясняют не только обстоятельства трагедии, но и то, почему ее предполагаемому виновнику позволили сбежать.
Следствие установило личность водителя, который скрылся с места смертельного ДТП на Можайском шоссе. Все произошло этой ночью. "Мерседес-Гелендваген" на высокой скорости протаранил "Ниву", в которой ехала семья из Смоленска. Теперь правоохранительные органы выясняют не только обстоятельства трагедии, но и то, почему ее предполагаемому виновнику позволили сбежать.
Груда искореженного металла — все, что осталось от "Нивы" после столкновения с "Гелендвагеном". Авария серьезная, движение на Можайском шоссе было парализовано на несколько часов. Роман выжил чудом. Он был за рулем "Нивы".
"Со встречки прямо юзом шла на меня. Я в сознание пришел только уже в патрульной машине. Когда он ко мне подлетал, все выскочило из головы. Видно, удар был, и я сознание потерял", — рассказывает он.
Семья на "Ниве" ехала в Москву из Смоленской области. В столице Роману Роменкову должны были сделать операцию на глазах. Жена и дочка поехали вместе с ним. На пересечении Можайского шоссе и МКАДа в них на огромной скорости влетел черный внедорожник.
Его жена Оксана погибла мгновенно, дочку от удара выбросило на асфальт. 11-летнюю Вику пытались реанимировать — тщетно. Очевидцы уверены: водитель "Гелендвагена" буквально летел по шоссе. Ночью подморозило, и на большой скорости на заснеженной трассе его занесло.
"Он находился на месте аварии. Да, он был весь в крови, ему медики оказывали помощь, но он был на ногах", — говорит очевидец ДТП Оксана Карбукова.
- Это именно водитель "Гелендвагена"?
- Да. Скорее всего, за ним кто-то приехал, и он с ним покинул место ДТП.
Когда инспекторы решили опросить водителя иномарки, то найти его не смогли. Элитный внедорожник, по некоторым данным, принадлежит чемпиону мира по боям без правил Рахману Дудаеву. Спортсмен заявил: машину давно продал. Кто был за рулем, ему неизвестно.
"После столкновения водитель "Мерседес-Бенц" скрылся с места происшествия. Следователи приступили к проведению следственных действий и в настоящее время устанавливают место нахождения подозреваемого", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Есть информация, что внедорожником управлял некий Муслим Джамбеков, ранее судимый за разбой. В тюрьме он провел девять лет. Именно Джамбекова сейчас разыскивают полицейские. По словам очевидцев, он заявил, что поедет в больницу. Затем исчез.
"Может быть, в каком-то шоке находился, поэтому сразу не стал скрываться. А когда понял, что действительно здесь двое погибших и серьезная уголовная ответственность, наверно, после этого решил скрыться", — предполагает автоэксперт Сергей Радько.
Роману Роменкову еще предстоит опознать собственную жену и ребенка. В Смоленске их ждала младшая дочь. О том, что случилось, пятилетней Лере уже рассказали.
"Сразу двоих не стало. Дядя плохой ехал, и так у нас случилось. Мамочка на небесах. Будем ходить к ним", — говорит тетя Леры Роменковой Тамара Гращенкова.
Обвинение водителю "Гелендвагена" пока не предъявили, но уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы.