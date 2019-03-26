Музыкант отреагировал на слухи о том, что болен онкологией. Владимир Кузьмин сделал заявление на своей странице в Instagram.

Музыкант отреагировал на слухи о том, что болен онкологией. Владимир Кузьмин сделал заявление на своей странице в Instagram.СМИ забили тревогу 26марта, когда о возможном страшном заболевании у артиста сообщил на своейстранице в Facebook некий Алексей. По словам мужчины, он увидел ВладимираКузьмина в онкоцентре.Певец решил не ждать,когда домыслы перерастут в настоящую панику среди поклонников, а лично развеятьвсе слухи. Владимир Кузьмин заверил, что с ним все в порядке. "Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Яабсолютно здоров, чего и вам желаю)", – написал артист в Instagram.Россияне с облегчение выдохнулии порадовались за певца. "Отлично!!!И все же всегда береги себя!!!Ты у насодин!!!", "Я чуть с ума не сошла! Владимир Кузьмин для меня не просто певец... Сэтим именем связано что– то близкое и родное... Поэтому, услышав такуюинформацию, выступили сразу слезы... Это очень трудно передать... Слава Богу, чтоВладимир здоров!", "Здоровья, бодрости и долголетия", – высказалисьфолловеры.Отметим, что пока не жаловался на здоровье. Музыканта вдохновляет молодая возлюбленнаяСветлана Карпухина, и он буквально фонтанирует энергией.Напомним, ранее певецрассказывал, что он так хорошо выглядит, потому что много ходит, причем частонаперевес с гитарой. играет только стоя.