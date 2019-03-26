Музыкант отреагировал на слухи о том, что болен онкологией. Владимир Кузьмин сделал заявление на своей странице в Instagram.
Музыкант отреагировал на слухи о том, что болен онкологией. Владимир Кузьмин сделал заявление на своей странице в Instagram.
СМИ забили тревогу 26
марта, когда о возможном страшном заболевании у артиста сообщил на своей
странице в Facebook некий Алексей. По словам мужчины, он увидел Владимира
Кузьмина в онкоцентре.
Певец решил не ждать,
когда домыслы перерастут в настоящую панику среди поклонников, а лично развеять
все слухи. Владимир Кузьмин заверил, что с ним все в порядке. "Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Я
абсолютно здоров, чего и вам желаю)", – написал артист в Instagram.
Россияне с облегчение выдохнули
и порадовались за певца. "Отлично!!!И все же всегда береги себя!!!Ты у нас
один!!!", "Я чуть с ума не сошла! Владимир Кузьмин для меня не просто певец... С
этим именем связано что– то близкое и родное... Поэтому, услышав такую
информацию, выступили сразу слезы... Это очень трудно передать... Слава Богу, что
Владимир здоров!", "Здоровья, бодрости и долголетия", – высказались
фолловеры.
Отметим, что пока не жаловался на здоровье. Музыканта вдохновляет молодая возлюбленная
Светлана Карпухина, и он буквально фонтанирует энергией.
Напомним, ранее певец
рассказывал, что он так хорошо выглядит, потому что много ходит, причем часто
наперевес с гитарой. играет только стоя.