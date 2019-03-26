В понедельник, 25 марта, вечером в связи с обострением ситуации с сектором Газа власти некоторых городов Израиля распорядились открыть общественные бомбоубежища.

В понедельник, 25 марта, вечером в связи с обострением ситуации с сектором Газа власти некоторых городов Израиля распорядились открыть общественные бомбоубежища.Соответствующие распоряжения были отданы в городах Ришон-ле-Цион, Герцлия, Кфар-Саба, Раанана, Нетания, Реховот, жителям которых сообщили адреса укрытий, передает РИА Новости. Ранее бомбоубежища были открыты в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Ашдоде и ряде городов в пустыне Негев. В то же время, мэрия Тель-Авива объявила, что все запланированные на вечер 25 марта массовые мероприятия состоятся.Мэрия ближе всего расположенного к сектору Газа города Ашкелона – крупного города на юго-западе Израиля, предупредила жителей, что во вторник все учебные заведения и детские сады будут закрыты. Местных жителей призвали не удаляться далеко от бомбоубежищ, а в случае тревоги укрываться в защищенных помещениях.По информации израильских СМИ, люди в городах через социальные сети делятся картами, на которых отмечены места расположения бомбоубежищ.