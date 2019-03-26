Областной клинический онкодиспансер ему отказал

Областной клинический онкодиспансер ему отказалПрокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обеспечении инвалидов необходимыми бесплатными лекарства.Выяснилось, что Областной клинический онкодиспансер в нарушение требований законодательства отказал инвалиду в обеспечении препаратом «Дабрафениб».Больному пришлось покупать лекарство за свой счет. Он потратил более 760 тысяч рублей.Прокуратура Владимира обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с лечебного учреждения денег, затраченных на приобретение медикамента. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, денежные средства перечислили на счет инвалида.