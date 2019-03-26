Общественники произвели контрольные закупки в 30 торговых точках

Общественники произвели контрольные закупки в 30 торговых точкахВладимирские активисты опубликовали результаты проверки шаурмы, приобрётенной во Владимире. Статистика шокирует - только 2 из 30 образцов оказались по-настоящему безопасными.В марте общественники произвели контрольные закупки в 30 торговых точках областной столицы. Все образцы исследовали в ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория». Опасные бактерии нашли в 28 продуктов фастфуда. Чаще всего шаурма загрязнена кишечной палочкой и сальмонеллой.Безопасной шаурма оказалась только в 2-х заведениях: «Шаурмания» около ТЦ «Крейсер» и «Шаурма» на улице Добросельская, д. 169б.Все результаты и протоколы исследований передали в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.