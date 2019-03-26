До 2024 года в регионе реализуют несколько федеральных проектов

До 2024 года в регионе реализуют несколько федеральных проектовДо 2024 года во Владимирской области реализуют несколько федеральных проектов - «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Об этом стало известно на заседании Совета по культуре и искусству.«Из бюджетов всех уровней на эти цели направят около 700 миллионов рублей. Эти деньги должны использовать грамотно, целевым образом, чтобы обеспечивать высокий уровень работы учреждений культуры», – поставила задачи на ближайшую перспективу врио губернатора Марина Чекунова.На заседании Совета были подвели итоги развития сферы культуры региона за 2018 год. Именно культурные события стали наиболее значимыми итогами года. Это и 850-летие Гороховца, и проекты «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018», и «Владимир – библиотечная столица России».Значимым событием также стало празднование 170-летия Владимирского драмтеатра, которое прошло в рамках театрального фестиваля «У Золотых ворот». На Театральной площади города Владимира открыли первый в стране памятник провинциальным актёрам.А в 2019 году стартовал национальный проект «Культура». Его главная задача – сделать все достижения и блага культуры доступными для максимального числа жителей Владимирской области.Указом Президента России 2019 год объявили Годом театра, и в регионе уже выполняют план театральных событий: проводят новые театральные фестивали и творческие встречи, запланировали яркие премьеры.