До 2024 года в регионе реализуют несколько федеральных проектов
До 2024 года в регионе реализуют несколько федеральных проектов
До 2024 года во Владимирской области реализуют несколько федеральных проектов - «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Об этом стало известно на заседании Совета по культуре и искусству.
«Из бюджетов всех уровней на эти цели направят около 700 миллионов рублей. Эти деньги должны использовать грамотно, целевым образом, чтобы обеспечивать высокий уровень работы учреждений культуры», – поставила задачи на ближайшую перспективу врио губернатора Марина Чекунова.
На заседании Совета были подвели итоги развития сферы культуры региона за 2018 год. Именно культурные события стали наиболее значимыми итогами года. Это и 850-летие Гороховца, и проекты «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018», и «Владимир – библиотечная столица России».
Значимым событием также стало празднование 170-летия Владимирского драмтеатра, которое прошло в рамках театрального фестиваля «У Золотых ворот». На Театральной площади города Владимира открыли первый в стране памятник провинциальным актёрам.
А в 2019 году стартовал национальный проект «Культура». Его главная задача – сделать все достижения и блага культуры доступными для максимального числа жителей Владимирской области.
Указом Президента России 2019 год объявили Годом театра, и в регионе уже выполняют план театральных событий: проводят новые театральные фестивали и творческие встречи, запланировали яркие премьеры.