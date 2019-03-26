В Приморском крае очевидцы сняли на видео последнюю поездку 40-летнего водителя бензовоза. Какое-то время он удерживался на дороге, отклоняясь в разные стороны, однако вскоре съехал в кювет и разбился.

В Приморском крае очевидцы сняли на видео последнюю поездку 40-летнего водителя бензовоза. Какое-то время он удерживался на дороге, отклоняясь в разные стороны, однако вскоре съехал в кювет и разбился насмерть.Инцидент произошел в минувший понедельник, 25 марта, в Спасском районе на 512 километре дороги Хабаровск — Владивосток. За рулем бензовоза сидел опытный водитель со стажем более двух десятков лет.Приехавшие полицейские с удивлением отметили, что участок дороги на месте аварии прямой, асфальтовое покрытие сухое, а видимость хорошая.В результате происшествия кроме водителя бензовоза никто не пострадал. Разлив дизельного топлива был оперативно ликвидирован.