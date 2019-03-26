Дорожно-транспортное происшествие с участием боевой машины десанта произошло вечером в минувший понедельник на городской улице в Туле. По предварительной информации, в результате столкновения БМД и внедорожника никто не пострадал.

Очевидец запечатлел последствия столкновения боевой гусеничной машины и внедорожника Land Rover, произошедшего вечером в минувший понедельник, 25 марта, на улице Октябрьской в Туле.Судя по кадрам видео, БМД – боевая машина десанта, врезалась в заднюю часть джипа.Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.Сотрудникам ГИБДД предстоит определить степень вины участников дорожно-транспортного происшествия.Отметим, что сравнительно недавно – 27 февраля текущего года, бронетранспортер попал в аварию на улице в Курске. Столкновение с участием БТР попало в объектив регистратора одного из участников ДТП.