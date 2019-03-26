В России с официальным визитом находится президент Ливана Мишель Наим Аун. Во вторник, 26 марта, он встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Стороны обсудили актуальную повестку международных отношений, прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за дальнейшее укрепление связей Москвы и Бейрута. Председатель нижней палаты пригласил ливанских законодателей принять участие в форуме Развитие парламентаризма, который пройдет в июле в российской столице.

В России с официальным визитом находится президент Ливана Мишель Наим Аун. Во вторник, 26 марта, он встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Стороны обсудили актуальную повестку международных отношений, прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за дальнейшее укрепление связей Москвы и Бейрута. Председатель нижней палаты пригласил ливанских законодателей принять участие в форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в июле в российской столице.Нынешний визит президента Ливана в Госдуму – первый вистории. На встрече с высокопоставленным гостем Вячеслав Володин выразилнадежду, что этот диалог даст импульс развитию межпарламентскогосотрудничества.В свою очередь, Мишель Наим Аун отметил, что ливанскаяделегация намерена извлечь максимальную пользу из межпарламентских контактовдвух стран и на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Для налаживания контактов и дальнейшего развития двустороннихотношений спикер Госдумы пригласил ливанскую делегацию посетить международныйфорум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве 1-2 июля."Чтобы мы могли через диалог лучше узнать друг друга", – сказалпредседатель нижней палаты.Мишель Наим Аун ответил согласием и выразил желаниепознакомиться с российским парламентом поближе. По его словам, междузаконодательными органами наших стран много общего.Обращаясь к Вячеславу Володину, глава Ливана выразил надежду,что спикер Госдумы посетит Бейрут с ответным визитом. "Который послужитдальнейшему укреплению дружбы", – подчеркнул он.Одной из основных тем переговоров стала ситуация на БлижнемВостоке. Мишель Наим Аун прокомментировал признание президентом США ДональдомТрампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые считаютсяоккупированной территорией Сирии. Действия главы Белого дома президент Ливананазвал нарушением международного права."Лидер чужого государства не имеет права так распоряжатьсячужими территориями", – сказал президент. По его словам, подобные шагипротиворечат решениям Совбеза ООН.Вячеслав Володин согласился с оценкой главы государства. Пословам спикера нижней палаты, Соединенные Штаты своими действиями перечеркиваютмноголетние усилия по установлению мира и наносят ущерб глобальнойбезопасности.По словам председателя Госдумы, Вашингтон проигнорировалдиалог со всеми странами в рамках ООН. Действия Соединенных Штатов могутпривести к войне всех против всех и верховенству права сильного.Россия, отметил председатель нижней палаты, сделала все,чтобы предотвратить катастрофу в Сирии. Володин подчеркнул, что Москва пришла варабскую республику по приглашению ее законных властей и вместе с другимистранами победила терроризм.Несмотря на то, что мирная жизнь возвращается в Сирию, передБлижним Востоком во весь рост стоит проблема беженцев. Миллионы людей быливынуждены покинуть родные места, большинство из них находятся в тяжелом положении.От войны сирийцы спасались в том числе в Ливане."Мы сталкиваемся с ужасающими последствиями сирийскогокризиса и очень надеемся на то, что Россия окажет нам содействиев решении главной проблемы – возвращении в свои дома сирийских беженцев", -сказал ливанский лидер.Вячеслав Володин поддержал проведение конференции в Бейрутепо проблеме беженцев и ситуации на Ближнем Востоке."Предлагаю изучитьвозможность проведения в Бейруте конференции с участием представителейпарламентов России, европейских стран, Турции, Ирана, Сирии по вопросуурегулирования ситуации, которая сложилась из-за действий США", -обратился спикер Госдумы к президенту Ливана.Напомним, в Госдуме действует депутатская группа по связям сливанскими парламентариями. А в Палате депутатов Ливана с прошлого годадействует группа дружбы с Россией.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.