Вооруженные мужчины в масках избили сторожа и сожгли пять катеров на стоянке плавсредств в Приморском крае. Последствия нападения сняли на видео.

Вооруженные мужчины в масках избили сторожа и сожгли пять катеров на стоянке плавсредств в Приморском крае. Последствия нападения сняли на видео.Поздним вечером 25 марта в селе Андреевка охранник кипятил чайник, когда дверь сторожки отворилась и незнакомый мужчина в маске ударил его прикладом автомата по лицу. Злоумышленники — а их, по разным данным, было двое или трое — связали сотруднику ЧОП руки скотчем, отобрали телефон и пригрозили расправой, если он вздумает кричать.Обыскав помещение, мужчины, один из которых говорил с акцентом, вышли на улицу, облили бензином катера и поднесли зажигалку. Пока сторож освобождался от пут, огонь полностью объял пять моторных лодок.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от СЛАВЯНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (@stv_tv) 24 Мар 2019 в 10:27 PDTСумма ущерба, по предварительным данным, составляет от 7 до 12 миллионов рублей. Задержать злоумышленников пока не удалось. Местные жители полагают, что это "разборки" конкурентов перед началом сезона.