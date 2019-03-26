Лидер группы Ленинград рассказал, почему его коллектив распался. Сергей Шнуров не исключает, что в его жизни наступит период затишья.

Лидер группы "Ленинград" рассказал,почему его коллектив распался. Сергей Шнуров неисключает, что в его жизни наступит период затишья.Фронтмен "Ленинграда" отметил, что его музыка была закулисьемсоветской жизни. По словам Сергея Шнурова, он мыслил "паттернами и категориями"советских композиторов.Артистзаявил довольно неожиданную причину ухода со сцены. Он сообщил, что группасоздавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. "То закулисье,которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену", – цитируетСергея Шнурова РБК. При этом певец добавил, что сейчас этот период застоя подошелк концу."Можно побытьпросто человеком в конце концов, и я по этому очень скучаю", – признался СергейШнуров. Он чувствует,что на смену "Ленинграда" придет что-то новое. При этом музыкант не исключает,что в его жизни наступит период затишья, когда он уйдет даже из интернета.Впрочем,видит некоторую возможность того, что может собрать группу вновь через какое-товремя. Певец предчувствует, что что-то становится кардинально другим. "Воздухдребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать", – приводит слова . Напомним, 20 марта стало известно, что тур группы "Ленинград" в 2019 году будет последним.Первый концерт пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.