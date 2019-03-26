Лидер группы Ленинград рассказал,
почему его коллектив распался. Сергей Шнуров не
исключает, что в его жизни наступит период затишья.
Лидер группы "Ленинград" рассказал,
почему его коллектив распался. Сергей Шнуров не
исключает, что в его жизни наступит период затишья.
Фронтмен "Ленинграда" отметил, что его музыка была закулисьем
советской жизни. По словам Сергея Шнурова, он мыслил "паттернами и категориями"
советских композиторов.
Артист
заявил довольно неожиданную причину ухода со сцены. Он сообщил, что группа
создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. "То закулисье,
которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену", – цитирует
Сергея Шнурова РБК. При этом певец добавил, что сейчас этот период застоя подошел
к концу.
"Можно побыть
просто человеком в конце концов, и я по этому очень скучаю", – признался Сергей
Шнуров. Он чувствует,
что на смену "Ленинграда" придет что-то новое. При этом музыкант не исключает,
что в его жизни наступит период затишья, когда он уйдет даже из интернета.
Впрочем,
видит некоторую возможность того, что может собрать группу вновь через какое-то
время. Певец предчувствует, что что-то становится кардинально другим. "Воздух
дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать", – приводит слова . Напомним, 20 марта стало известно, что тур группы "Ленинград" в 2019 году будет последним.
Первый концерт пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.