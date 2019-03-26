Знаменитый Дом со львами на Тверской вновь готов принять посетителей. В Москве завершилась реставрация Английского клуба, где два века назад собирались аристократы. Сюда приходили Лев Толстой, Иван Тургенев, а Александр Пушкин увековечил это здание в поэме Евгений Онегин.

Знаменитый "Дом со львами" на Тверской вновь готов принять посетителей. В Москве завершилась реставрация Английского клуба, где два века назад собирались аристократы. Сюда приходили Лев Толстой, Иван Тургенев, а Александр Пушкин увековечил это здание в поэме "Евгений Онегин". Капитальный ремонт, ставший первым со дня постройки, длился почти 3 года. Его залам вернули исторический облик.На потолке искусно воссозданные росписи — древнегреческие богини и гризайль, имитация лепнины. В отреставрированных горельефах — летопись героических подвигов Одиссея. Мраморные колонны, поддерживающие своды, еще недавно рассыпались."Это работа Сантино Кампиони, который был известен как раз работами по искусственному мрамору в первой половине XIX века. И то, что он работал здесь, это было подтверждено документально. Были трещины, были какие-то сколы. Работали мастера-профессионалы, которые все это восстановили". – подчеркивает главный архитектор проекта реставрации Марина Горячева.Подлинные интерьеры девятнадцатого века. Разве что вместо бликов восковых свечей — свет электрических лампочек. Здесь формировалось общественное мнение дворянской Москвы. Читальня — самый богато-украшенный зал Английского клуба. Современники называли его храмом праздности. Гости, исключительно мужчины, много ели, играли в бильярд и проигрывали в карты целые состояния."Однажды один из Рябушинских, согласно легенде, проиграл виллу "Черный лебедь". Недавно удалось найти сведения, что, объевшись мороженого в Английском клубе, на целых две недели слег Иван Сергеевич Тургенев", — находит интересные истории о клубе член Союза писателей, краевед Алексей Буторов.Толстой, Пушкин, Грибоедов, Гиляровский описывали Английский клуб место в своих произведения. Только несколько залов здания сохранились до наших времен. Реставраторы вернули им исторический облик."До реставрационных работ этой всей красоты не было видно, потому что здесь была экспозиция. Стены были выстроены достаточно высоко, временные конструкции, которые практически закрывали потолки и красивые стены из искусственного мрамора", — рассказывает генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.Столовая, фруктовая комната, библиотека и каминный зал уже закончены."Ориентировочно, к 2020 году, если департамент культурного наследия примет эти работы, работы будут завершены", — подчеркивает первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.Сегодня в здании Английского клуба расположен Музей современной истории России. Отреставрированные залы для посетителей откроют уже 2 апреля 2019 года.