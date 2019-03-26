Стал известен размер призовых, которые фигуристка получила за сезон-2018/2019. Только за победу на чемпионате мира в Японии Алина Загитова имеет 65 тысяч долларов без учета налогов.

Стал известен размер призовых, которые фигуристка получилаза сезон-2018/2019. Только за победу на чемпионате мира в Японии Алина Загитоваимеет 65 тысяч долларов без учета налогов.16-летняя спортсменка получила за две золотые и одну серебряную медали, выигранные в этапахмирового Гран-при, еще 54 тысячи долларов. А второе место на первенствеконтинента принесло Алине Загитовой еще 16 тысяч долларов.Общая сумма призовыхроссийской фигуристки составила 135 тысяч долларов (около 8,6 миллионарублей), передает "Чемпионат.com".Отметим, на чемпионате мира в Японии произвольнуюпрограмму Алины Загитовой судьи оценили в155,24 балла.Напомним,золотую медаль фигуристка завоевала на ЧМ-2019 22 марта. Спортсменка опередила соперницупо льду из Казахстана ЭлизабетТурсынбаеву и соотечественницу ЕвгениюМедведеву.Победа намировом первенстве стала для первой в карьере. При этом девушкаявляется олимпийской чемпионкой. Золото она выиграла на Играх в Пхенчхане,одержав победу в женском одиночном катании. Алина Загитова стала первой российской фигуристкой, котораясмогла выиграть все возможные титулы в этом виде спорта.Отметим,имеет многомиллионную армию поклонников по всему миру. Юная фигуристкаведет свой блог в Instagram,в котором радует болельщиков фото и видео спортивных достижений, а такжефрагментов личной жизни.