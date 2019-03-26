Петр Порошенко переплюнул Владимира Зеленского в актерском
мастерстве. Правда, это не поможет ему сохранить власть.
Петр Порошенко переплюнул Владимира Зеленского в актерском
мастерстве. Правда, это не поможет ему сохранить власть.
Президент Украины в актерском мастерстве превосходит
профессионального комика Владимира Зеленского, полагает киевский политолог
Андрей Золотарев. При этом он не верит в патриотизм Петра Порошенко, который
тот ежедневно демонстрирует.
"Это патриот собственного кармана. Эта порода людей,
которые, будучи молодыми, и на комсомольских собраниях кричали громче всех,
когда надо, могли и слезу пустить. Зеленский по сравнению с ним – начинающий
артист", – сказал эксперт.
По его мнению, Порошенко может выиграть выборы только
нечестным путем. Но даже если он прибавит себе голоса, то второй срок президент
уже не досидит – его скинут политические противники.
Чем ближе выборы на Украине, тем больше в стране разговоров
о предстоящих фальсификациях. Первой о том, что президент готовит
вбросы и карусели, заговорила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она
даже написала заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело
по факту нарушений. Сейчас и другие участники предвыборной гонки заявляют о махинациях,
которые готовит глава Незалежной для того, чтобы не потерять свое место.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. В первой тройке – актер Владимир Зеленский, действующий
президент Петр и экс-премьер Юлия Тимошенко. Эксперты прогнозируют,
что никто из политиков не наберет 50% голосов в первом туре.