Петр Порошенко переплюнул Владимира Зеленского в актерском мастерстве. Правда, это не поможет ему сохранить власть.

Петр Порошенко переплюнул Владимира Зеленского в актерскоммастерстве. Правда, это не поможет ему сохранить власть.Президент Украины в актерском мастерстве превосходитпрофессионального комика Владимира Зеленского, полагает киевский политологАндрей Золотарев. При этом он не верит в патриотизм Петра Порошенко, которыйтот ежедневно демонстрирует."Это патриот собственного кармана. Эта порода людей,которые, будучи молодыми, и на комсомольских собраниях кричали громче всех,когда надо, могли и слезу пустить. Зеленский по сравнению с ним – начинающийартист", – сказал эксперт.По его мнению, Порошенко может выиграть выборы тольконечестным путем. Но даже если он прибавит себе голоса, то второй срок президентуже не досидит – его скинут политические противники.Чем ближе выборы на Украине, тем больше в стране разговорово предстоящих фальсификациях. Первой о том, что президент готовитвбросы и карусели, заговорила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Онадаже написала заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное делопо факту нарушений. Сейчас и другие участники предвыборной гонки заявляют о махинациях,которые готовит глава Незалежной для того, чтобы не потерять свое место.Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. В первой тройке – актер Владимир Зеленский, действующийпрезидент Петр и экс-премьер Юлия Тимошенко. Эксперты прогнозируют,что никто из политиков не наберет 50% голосов в первом туре.