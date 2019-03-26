За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей.Зарегистрировано два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 331 дорожное происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.город ВладимирПо предварительной информации, 18.03.2019 г. в 17:27 в г. Владимир на проспекте Ленина водитель автомобиля «Хендэ – Солярис», 1971 г.р., допустил наезд на пешехода, 1959 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: ушиб правого тазобедренного и голеностопного сустава направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 19.03.2019 г. в 10:10 в г. Ковров на улице Комсомольская водитель автомобиля «Фольксваген – Туарег», 1972 г.р., при совершении маневра обгона по встречной полосе допустил столкновение с движущимся во встречном направлении троллейбусом под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пассажир троллейбуса, 1941 г.р., с диагнозом: ушиб правого коленного сустава направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский районПо предварительной информации, 20.03.2019 г. в 18:30 в г. Кольчугино на улице Советская водитель автомобиля «Камаз», 1958 г.р., при объезде препятствия допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении и совершавшим маневр обгона автомобилем «Фольксваген – Поло» под управлением водителя, 1969 г.р., после чего автомобиль «Фольксваген – Поло» совершил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля, 1967 г.р., с диагнозом: ушибленная рана головы направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 21.03.2019 г. в 19:15 на 26 км автодороги М–7 «Волга» в п. Боголюбово водитель автомобиля «Лексус – RX 350», 1972 г.р., двигаясь со стороны г. Владимира при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном прямом направлении автомобилю «Чери – Тиго» под управлением водителя 1978 г.р. От удара автомобиль «Чери – Тиго» совершил наезд на стоящий на перекрестке со стороны с. Новое в направлении автодороги М–7 «Волга» автомобиль «Рено – Дастер». В результате ДТП водитель автомобиля «Чери – Тиго» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 22.03.2019 г. в 16:40 в г. Курлово на улице Железнодорожной водитель автомобиля «ВАЗ – 21124», 1980 г.р., допустил выезд на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с тепловозом под управлением машиниста, 1973 г.р., который двигался со стороны железнодорожного вокзала. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ – 21124», 1998 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение; пассажиры автомобиля «ВАЗ – 21124» с различными травмами были госпитализированы. В момент ДТП в тепловозе пассажиров не было.Ковровский районПо предварительной информации, 23.03.2019 г. в 22:40 на 12 км автодороги «Ковров – Сельцо – Мстера» водитель автомобиля «Рено – Сандеро», 1994 г.р., допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении, был без светоотражающих элементов в одежде. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Гороховецкий районПо предварительной информации, 24.03.2019 г. в 21:00 на 339 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ – 2107», 1991 г.р., двигаясь по правому краю проезжей части дороги, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «ЗИЛ – 433112» под управлением водителя 1969 г.р. После чего автомобиль «ВАЗ – 2107» совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении по левой полосе движения автомобилем «Тойота – Камри» под управлением водителя, 1994 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ – 2107» с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины лица был госпитализирован; пассажир автомобиля «ВАЗ – 2107», 1991 г.р., от полученных телесных повреждений скончалсяна месте происшествия.