Российская певица рассказала, что ее дочь подхватила опасную инфекцию после неудачной прививки. Пока одни пользователи пожелали малышке здоровья, другие заявили, что Виктории Дайнеко не следует проводить вакцинацию так часто.

Российская певица рассказала, что ее дочь подхватила опасную инфекцию после неудачной прививки. Пока одни пользователи пожелали малышке здоровья, другие заявили, что Виктории Дайнеко не следует проводить вакцинацию так часто.По словам звезды, неквалифицированные врачи сделали ее ребенку прививку от туберкулеза, после чего у малышки начались осложнения. На месте укола образовалась ранка, в которой развилась БЦЖ-инфекция.Однако медикам не удалось сразу поставить диагноз. Спустя некоторое время Виктория Дайнеко все же решила обратиться за помощью к более опытным специалистам, которые смогли назначить правильное лечение.Исполнительница отметила, что не призывает мам присоединиться к группе антипрививочников. Но она попросила их внимательнее выбирать специалистов, в противном случае им могут попасться такие же "криворукие" медики.Эта новость вызвала споры среди пользователей. Так, один комментатор напомнил, что вакцинацию от туберкулеза проводят только два раза. Он не понимает, зачем обратилась к врачу, если ее наследнице недавно делали прививку. "Первую прививку от туберкулеза делают в роддоме на 3-ий день. Вторую в 7 лет. От чего прививали в 3.5 года? Чушь полная", – отметил пользователь.Другой юзер утверждает, что многие родители так беспокоятся о здоровье своих отпрысков, что забывают о чувстве меры. "Хватит калечить детей ядерными дозами прививок. Вы еще от СПИДа им прививки сделайте, может над детскими трупиками поумнеете", – передает слова комментатора .