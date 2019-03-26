В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о проблемах 63-летнего артиста со здоровьем. Ефим Шифрин пришел в студию Пусть говорят Первого канала, чтобы откровенно рассказать о своем состоянии.

В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи опроблемах 63-летнего артиста со здоровьем. Ефим Шифрин пришел в студию "Пустьговорят" Первого канала, чтобы откровенно рассказать о своем состоянии.Артиста привели на съемочную площадку за руку. Юмористопирался на трость и, казалось, не ориентировался в пространстве. Глаза ЕфимШифрин спрятал под солнцезащитными очками. Редактор "Пусть говорят" помогзвезде найти диван.Артист занял свое место и поздоровался. Гости в студии неожидали увидеть звезду такой разбитой, они предлагали Шифринупомощь."Ну давайте я сначала реквизит отброшу", – сказал Шифрин, снялочки и вместе с тростью резво кинул их рядом. Присутствующие с облегчениемвздохнули, а после зааплодировали – Ефим Залманович разыгрывал комедию.В студии "Пусть говорят" Ефим Шифрин отметил, что пресса егобуквально похоронила, приписывая ему всевозможные болячки. Артист полагает, чтовсему виной его неосторожная публикация в соцсетях, где он пожаловался наизменения, которые естественны в его возрасте."Где-то месяц назад я узнал о себе, что я почти помираю.Отпущено мне совсем немного. Понятно, что человек моего возраста можетиспытывать возрастные изменения, но мне казалось, что написал об этом шутливо.Я буквально вчера получил четыре листа анализов, которые я сдал, – как я делаюраз в полгода, и референтные значения у меня как у 17-летнего мальчика, поэтомуне дождетесь", – заявил юморист в студии .Ефим Шифрин отметил, что не любит рассказывать о личнойжизни. Все, что о нем нужно знать, он публикует в своих соцсетях."Я счастлив, я никогда не был одинок и не испытывалодиночества. Артист – это всегда загадка. Я не люблю ту дистанцию, которую сейчаснынешняя журналистика нарушает, переступая все нормы этики. Выросло поколение,которым надо туда – под подол, на мои наволочки, под подушки. Ни фига, передвами я хлопну дверью и прищемлю нос", – отметил Ефим Шифрин в эфире программы .