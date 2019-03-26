В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о
проблемах 63-летнего артиста со здоровьем. Ефим Шифрин пришел в студию Пусть
говорят Первого канала, чтобы откровенно рассказать о своем состоянии.
В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о
проблемах 63-летнего артиста со здоровьем. Ефим Шифрин пришел в студию "Пусть
говорят" Первого канала, чтобы откровенно рассказать о своем состоянии.
Артиста привели на съемочную площадку за руку. Юморист
опирался на трость и, казалось, не ориентировался в пространстве. Глаза Ефим
Шифрин спрятал под солнцезащитными очками. Редактор "Пусть говорят" помог
звезде найти диван.
Артист занял свое место и поздоровался. Гости в студии не
ожидали увидеть звезду такой разбитой, они предлагали Шифрину
помощь.
"Ну давайте я сначала реквизит отброшу", – сказал Шифрин, снял
очки и вместе с тростью резво кинул их рядом. Присутствующие с облегчением
вздохнули, а после зааплодировали – Ефим Залманович разыгрывал комедию.
В студии "Пусть говорят" Ефим Шифрин отметил, что пресса его
буквально похоронила, приписывая ему всевозможные болячки. Артист полагает, что
всему виной его неосторожная публикация в соцсетях, где он пожаловался на
изменения, которые естественны в его возрасте.
"Где-то месяц назад я узнал о себе, что я почти помираю.
Отпущено мне совсем немного. Понятно, что человек моего возраста может
испытывать возрастные изменения, но мне казалось, что написал об этом шутливо.
Я буквально вчера получил четыре листа анализов, которые я сдал, – как я делаю
раз в полгода, и референтные значения у меня как у 17-летнего мальчика, поэтому
не дождетесь", – заявил юморист в студии .
Ефим Шифрин отметил, что не любит рассказывать о личной
жизни. Все, что о нем нужно знать, он публикует в своих соцсетях.
"Я счастлив, я никогда не был одинок и не испытывал
одиночества. Артист – это всегда загадка. Я не люблю ту дистанцию, которую сейчас
нынешняя журналистика нарушает, переступая все нормы этики. Выросло поколение,
которым надо туда – под подол, на мои наволочки, под подушки. Ни фига, перед
вами я хлопну дверью и прищемлю нос", – отметил Ефим Шифрин в эфире программы .