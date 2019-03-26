Японский император Акихито провел в городе Киото торжественное чаепитие, которое приурочено к его грядущему отречению от престола.

Японский император Акихито провел в городе Киото торжественное чаепитие, которое приурочено к его грядущему отречению от престола, передает ТАСС.Как пишет во вторник газета "Майнити", обращаясь к гостям, среди которых были выдающиеся японские деятели культуры, политики, науки, спорта, а также нобелевские лауреаты, император подчеркнул, что очень рад находиться в Киото, где столетиями жили его предки.Акихито также пожелал счастья своим поданным, и выразил надежду, что Япония продолжит свое развитие и после его ухода на покой.Кроме участия в светских раутах император Акихито по традиции должен совершить серию из 11 мистических церемоний, связанных с его будущим отречением. 26 марта хозяин хризантемового трона посетил город Касахира, где находится могила императора Дзимму — легендарного основателя монаршей династии Японии.Император Акихито по собственному желанию отречется от престола 30 апреля.