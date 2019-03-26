Источники, приближенные к YouTube, сообщают, что сервис вскоре откажется от производства сериалов, не выдержав конкуренции с Google и YouTube. Пока компания выпускает комедии и драмы под брендом YouTube Originals.

Источники, приближенные к YouTube, сообщают, что сервис вскоре откажется от производства сериалов, не выдержав конкуренции с Google и YouTube. Пока компания выпускает комедии и драмы под брендом YouTube Originals, сообщает Bloomberg.По словам источников, в YouTube решили переключиться с производства видео на игровой и музыкальный контент.Согласно слухам, руководство компании решило, что для достойного выступления на рынке телешоу, нужно вкладывать в их производство слишком серьезные суммы.Источник сообщил, что уже известно, какие проекты YouTube попадут под сокращение. Это комедийный сериал "Overthinking with Kat & June" и научно-фантастический проект "Происхождение".Журналисты отмечают, что YouTube переключится на видеоконтент, сделанный совместно с блогерами, а не с голливудскими звездами.Представители компании, впрочем, назвали информацию Bloomberg не более, чем слухами, отказавшись подтверждать слова источника делового СМИ.