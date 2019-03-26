По какой причине ныне известная актриса Юлия Такшина разочаровалась в профессии журналиста? Почему они с Григорием Антипенко так и не узаконили отношения, и что стало причиной их расставания? Об этом и не только она рассказывает в гостях у Бориса Корчевникова в программе Судьба человека.

Юлия Такшина с детства – по следам своей мамы – мечтала стать журналистом. Однако вскоре после поступления на профильный факультет МГУ она разочаровалась в этой профессии, попробовала свои силы – и поступила в знаменитое Щукинское училище.Уже на четвертом курсе ее узнали миллионы зрителей — после того, как в сериале "Не родись красивой" она сыграла скандальную секретаршу Вику.По сценарию ее персонаж вызывал откровенное раздражение у шефа Андрея Жданова, роль которого сыграл Григорий Антипенко.В жизни же (правда, не сразу) Такшина и Антипенко стали парой, и в их союзе родились двое замечательных сыновей.Через шесть лет, однако, союз распался, но актриса говорит, что благодарна Григорию за чудесных мальчиков, они поддерживают прекрасные отношения, и дети воспринимают их как семью.По какой причине Юлия разочаровалась в профессии журналиста? Почему они с Антипенко так и не узаконили отношения, и что стало причиной их расставания?Об этом и не только Юлия Такшина рассказывает в гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".