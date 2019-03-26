Чемпион Италии Ювентус надеется составить реальную конкуренцию мадридскому Реалу в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского Манчестер Юнайтед Поля Погба. Темнокожий француз отклонил предложение МЮ о продлении контракта и намерен выступать в Серии А или Ла Лиге.

Чемпион Италии "Ювентус" надеется составить реальную конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Темнокожий француз отклонил предложение "МЮ" о продлении контракта и намерен выступать в Серии "А" или Ла Лиге.При этом руководители "Юве", по информации испанского издания As, надеются использовать тесные отношения клуба с агентом футболиста Мино Райолой. К слову, у президента "Реала" Флорентино Переса нет столь доверительного общения с менеджером Погба. Итальянский надеется, что финансовые позволят ему совершить трансфер.