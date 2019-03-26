Артист с некоторых пор придерживается здорового образа
жизни. Алексей Панин рассказал, что теперь регулярно ходит в спортзал и салон
красоты.
Артист с некоторых пор придерживается здорового образа
жизни. Алексей Панин рассказал, что теперь регулярно ходит в спортзал и салон
красоты.
Артист признался, что решился на довольно болезненную
процедуру – "уколы красоты". Алексей Панин не побоялся острых иголок и с помощью ботокса избавился от
мимических морщин.
"Впрочем, по Чехову, "в человеке все должно быть прекрасно и
лицо, и одежда, и душа, и мысли". К тому же я – артист, и мы торгуем своим
лицом, как бы грубо это ни звучало", – рассуждает о важности внешней
привлекательности Панин.
Алексей отметил, что некоторые коллеги поддерживают его в
стремлении выглядеть лучше. После
церемонии прощания с Владимиром Этушем, в буфете театра Вахтангова он встретил
актера Сергея Маковецкого. Давний друг отметил тогда, что Панин "хорошо выглядит,
и стал еще моложе, чем был раньше".
"И я признался Сергею Васильевичу, что делаю уколы, потому
что хочу быть в порядке. Сергей Васильевич сказал, что я – молодец, и что это
правильный подход", – добавил.
Артист утверждает, что больше не прикасается к алкоголю.
Когда журналисты спросили его о пристрастии к спиртному, моментально
отреагировал: "Прекратите, пожалуйста. Я веду здоровый образ жизни. Все мои
ошибки остались в прошлом". Об этом сообщает сайт газеты .