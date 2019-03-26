Артист с некоторых пор придерживается здорового образа жизни. Алексей Панин рассказал, что теперь регулярно ходит в спортзал и салон красоты.

Артист с некоторых пор придерживается здорового образажизни. Алексей Панин рассказал, что теперь регулярно ходит в спортзал и салонкрасоты.Артист признался, что решился на довольно болезненнуюпроцедуру – "уколы красоты". Алексей Панин не побоялся острых иголок и с помощью ботокса избавился отмимических морщин."Впрочем, по Чехову, "в человеке все должно быть прекрасно илицо, и одежда, и душа, и мысли". К тому же я – артист, и мы торгуем своимлицом, как бы грубо это ни звучало", – рассуждает о важности внешнейпривлекательности Панин.Алексей отметил, что некоторые коллеги поддерживают его встремлении выглядеть лучше. Послецеремонии прощания с Владимиром Этушем, в буфете театра Вахтангова он встретилактера Сергея Маковецкого. Давний друг отметил тогда, что Панин "хорошо выглядит,и стал еще моложе, чем был раньше"."И я признался Сергею Васильевичу, что делаю уколы, потомучто хочу быть в порядке. Сергей Васильевич сказал, что я – молодец, и что этоправильный подход", – добавил.Артист утверждает, что больше не прикасается к алкоголю.Когда журналисты спросили его о пристрастии к спиртному, моментальноотреагировал: "Прекратите, пожалуйста. Я веду здоровый образ жизни. Все моиошибки остались в прошлом". Об этом сообщает сайт газеты .