Мария Захарова требует извинений. Американским СМИ надо бы попросить прощения у русских после публикации доклада Мюллера. А заодно и у американцев - за тупую пропаганду. Вместо этого они плодят новые фейки, возмутилась Мария Захарова.

Мария Захарова требует извинений. Американским СМИ надо бы попроситьпрощения у русских после публикации доклада Мюллера. А заодно и у американцев -за тупую пропаганду. Вместо этого они плодят новые фейки, возмутилась МарияЗахарова.возмутили рассуждения журналиста Фарида Закарии, которого некоторые называют"лучшим в США международником". Официальный представитель МИДразместила видео с записью программы, где Закария заявляет об "очевидных фактах", указывающих на"сговор Трампа с русскими".Это видео, по словам , наглядно демонстрирует, какработает американская пропаганда и производится "фейк-контент". Хотятеперь, после публикации доклада спецпрокурора Мюллера о непричастностиДональда Трампа к связям с русскими этим людям следовало бы извиниться.Напомним, что Минюст США опубликовал основные выводы доклада Мюллера по итогам "российского расследования". В документе указано, что Кремль вмешивался в американские выборы 2016 года – якобы сделали это хакеры. В то же время, с Дональда Трампа обвинения сняты: утверждается, что американский президент в сговоре с Москвой не состоял.В Кремле отметили, что доклад Мюллера, который активно обсуждают в США, не содержит ничего нового. Документ, конечно, реабилитирует Дональда Трампа – но в целом действия комиссии Мюллера напоминают поиски несуществующей черной кошки в темной комнате.Мария Захарова рассуждения американских журналистов возмущают. "На мой взгляд, ему и ему подобным после публикациивыводов спецпрокура Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорилиза эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран:перед русскими – за бесконечное обливание грязью, перед американцами – за тупуюодноколейную пропаганду", – написала на своей странице в Facebook.