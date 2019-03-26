Поп-король российского шоу-бизнеса остался крайне недоволен
организацией похорон певицы Юлии Началовой. Филипп Киркоров устроил скандал
прямо во время прощания.
Поп-король российского шоу-бизнеса остался крайне недоволен
организацией похорон певицы Юлии Началовой. Филипп Киркоров устроил скандал
прямо во время прощания.
Артист возмутился, что ему не организовали отдельный вход в
траурный зал и он вынужден был стоять в общей очереди. Судя по всему, Филипп
Киркоров хотел показаться перед камерами, положить цветы к гробу и незаметно
покинуть панихиду.
Что-то пошло не по плану, артисту пришлось мерзнуть на улице
в толпе обывателей. Поп-король сначала выплеснул гнев на помощников, мол, не
сумели организовать его появление. Потом он ринулся к организаторам похорон.
Киркоров недоумевал, почему для него не могут открыть служебный
вход. Артиста попросили не устраивать сцен и опрощаться с Началовой на общих
основаниях.
"Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш – занесем
через служебный", – цитируют сотрудников траурного зала Telegram-канал Baza.
Как отреагировал
на этот дерзкий ответ артист остается только догадываться. Зная о вспыльчивом
нраве Киркорова, можно предположить, что в ответ он разразился грязными
ругательствами.
Напомним, что прощание с Юлией Началовой состоялось на
прошлой неделе. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить вокалистку
в последний путь пришли многие звезды отечественной сцены.