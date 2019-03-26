Поп-король российского шоу-бизнеса остался крайне недоволен организацией похорон певицы Юлии Началовой. Филипп Киркоров устроил скандал прямо во время прощания.

Поп-король российского шоу-бизнеса остался крайне недоволенорганизацией похорон певицы Юлии Началовой. Филипп Киркоров устроил скандалпрямо во время прощания.Артист возмутился, что ему не организовали отдельный вход втраурный зал и он вынужден был стоять в общей очереди. Судя по всему, ФилиппКиркоров хотел показаться перед камерами, положить цветы к гробу и незаметнопокинуть панихиду.Что-то пошло не по плану, артисту пришлось мерзнуть на улицев толпе обывателей. Поп-король сначала выплеснул гнев на помощников, мол, несумели организовать его появление. Потом он ринулся к организаторам похорон.Киркоров недоумевал, почему для него не могут открыть служебныйвход. Артиста попросили не устраивать сцен и опрощаться с Началовой на общихоснованиях."Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш – занесемчерез служебный", – цитируют сотрудников траурного зала Telegram-канал Baza.Как отреагировална этот дерзкий ответ артист остается только догадываться. Зная о вспыльчивомнраве Киркорова, можно предположить, что в ответ он разразился грязнымиругательствами.Напомним, что прощание с Юлией Началовой состоялось напрошлой неделе. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить вокалисткув последний путь пришли многие звезды отечественной сцены.