После поступившей угрозы о наличии на борту взрывного устройства пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в сингапурском аэропорту Чанги в сопровождении истребителей ВВС страны.

После поступившей угрозы о наличии на борту взрывного устройства пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в сингапурском аэропорту Чанги в сопровождении истребителей ВВС страны.По информации представителей авиаперевозчика, на борту совершавшего рейс из Мумбаи авиалайнера Boeing 777-300 находились 263 пассажира, передает ТАСС.По поступающей информации, сразу после приземления для проверки была задержана женщина с ребенком. Остальные пассажиры после прохождения проверок были отпущены.Стало известно, что угроза наличия взрывного устройства поступила сразу же после вылета из Мумбаи. По предварительным данным, она оказалась ложной.