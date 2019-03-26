Старейшая в Москве и единственная в пределах Бульварного кольца: знаменитая кремлевская бензоколонка, которая стоит на Волхонке еще с 30-х годов, вскоре может исчезнуть. Вернее, переехать в другое место. Образец советского ар-деко хотят перенести во двор жилого дома. Кто это решил, и что думают по поводу подобного прикосновения к истории жители дома?

Старейшая в Москве и единственная в пределах Бульварного кольца: знаменитая кремлевская бензоколонка, которая стоит на Волхонке еще с 30-х годов, вскоре может исчезнуть. Вернее, переехать в другое место. Образец советского ар-деко хотят перенести во двор жилого дома. Кто это решил, и что думают по поводу подобного прикосновения к истории жители дома?Место волнений — небольшой пятачок земли на набережной Москвы-реки. Центр города."Вся эта территория охранялась культурным наследием — вся территория охранялась. И вдруг, оказывается, произошла выемка куска земли с этой территории и была передана Пушкинскому музею", — говорит старшая по дому Алла Лаишевская.Во двор перед домом 1/9 на Кремлевской набережной Музей изобразительных искусств имени Пушкина переносит... бензоколонку. Звучит странно, но жильцы говорят, это именно так: музей — колонку — к нам во двор. Между Храмом Христа Спасителя и Кремлем сначала спилили деревья, а потом разломали старинную приусадебную стену — причем ночью."Ради проекта того культурного квартала на Волхонке мы жертвуем памятником XVII века", — говорит гид-переводчик, экскурсовод Олеся Динькова.Путаница началась с этой известной бензоколонки — она по сей день обслуживает спецгараж. Возможно, поэтому заправка и сохранилась в первозданном виде, в котором была спроектирована архитектором Алексеем Душкиным. Это единственное, что реализовано было в проекте "Дворец Советов". Если бы его построили, то не было бы ни Храма Христа Спасителя, ни Пушкинского музея, ни всех окрестных особняков. Сегодня же заправка — архитектурный памятник, эхо Генплана 1935 года в стиле ар-деко."Действительно, это единственный объект в стиле ар-деко, вот такой, инфраструктурный, оставшийся в центре города. Большое остекление непосредственно павильона, заправочные колонки закрыты такими зонтиками или грибками, декора минимум, но в то же время он присутствует, в том числе, например, в ритме оформления этих подпорных колонн", — говорит главный редактор журнала "Московское наследие", историк Москвы Филипп Смирнов.Но на этом месте на Волхонке будет музейный городок. Пушкинский избавляется от заправки. Но не ломает, чтобы не уничтожать объект культурного наследия, а планирует перенести ее на Кремлевскую набережную, где оказалось полно своих ценностей.Дом Алябьева — он же палаты Зотова — сейчас под сеткой. Жилой исторический дом с обычными москвичами. Решение принято. Причем ни управа, ни Минкульт, ни музей, ни Москомнаследие эту странную "рокировку" пока не объясняют. Ведь для такого поворота нужно подготовить груду документации."По сути, нас отсюда выживают, — говорят жители. — Мы понимаем, что эта земля дорогая, и что есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы здесь не жили".Они боятся за свой дом и свой двор. Особенно когда их запутывают — одно считают менее ценным, чтобы сохранить другое, а построить третье. И все — в самом центре.