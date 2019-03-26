Знаменитая модель во время очередной фотосессии забыла
надеть бюстгальтер. Россиянка Хельга Лавкейти была в майке, но это не помешало
поклонникам по достоинству оценить формы красавицы.
Знаменитая модель во время очередной фотосессии "забыла"
надеть бюстгальтер. Россиянка Хельга Лавкейти была в майке, но это не помешало
поклонникам по достоинству оценить формы красавицы.
Хельга Лавкейти невинно поинтересовалась у
подписчиков в Instagram
– где, по их мнению, лучше провести эту весну. Поклонники быстро сообразили: девушка
нашла предлог, чтобы еще раз продемонстрировать фанатам свои неоспоримые
достоинства.
Хельга позирует в майке, под которой не оказалось
бюстгалтера. в позе маленькой смущенной девочки тянет свой
единственный предмет туалета вниз – так что разглядеть впечатляющую грудь
фанаты смогли в полной мере. За несколько часов зрелищем насладились более 80
тысяч человек – и число продолжает прибывать.
Пару лет назад появились сообщения о том, что футболист мадридского "Реала" и сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес уличен в супружеской измене. По данным источников, спортсмен встречался с Хельгой Лавкейти. Утверждает, что спортсмен был замечен в компании модели в то время, когда его супруга Даниэла Оспин находилась на съемках местного телешоу.
из России скоро исполнится 27 лет. Хельга
Лавкейти приобрела известность благодаря своим формам – у нее тонкая талия и
большая грудь. Особенно популярна она стала после участия в откровенных
фотосессиях – в том числе по мотивам "Пятидесяти оттенков серого" – и
в клипах Noize MC. На страницу знаменитой модели в Instagram подписаны 3,8 миллиона человек,
передает РЕН ТВ.