Знаменитая модель во время очередной фотосессии забыла надеть бюстгальтер. Россиянка Хельга Лавкейти была в майке, но это не помешало поклонникам по достоинству оценить формы красавицы.

Знаменитая модель во время очередной фотосессии "забыла"надеть бюстгальтер. Россиянка Хельга Лавкейти была в майке, но это не помешалопоклонникам по достоинству оценить формы красавицы.Хельга Лавкейти невинно поинтересовалась уподписчиков в Instagram– где, по их мнению, лучше провести эту весну. Поклонники быстро сообразили: девушканашла предлог, чтобы еще раз продемонстрировать фанатам свои неоспоримыедостоинства.Хельга позирует в майке, под которой не оказалосьбюстгалтера. в позе маленькой смущенной девочки тянет свойединственный предмет туалета вниз – так что разглядеть впечатляющую грудьфанаты смогли в полной мере. За несколько часов зрелищем насладились более 80тысяч человек – и число продолжает прибывать.Пару лет назад появились сообщения о том, что футболист мадридского "Реала" и сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес уличен в супружеской измене. По данным источников, спортсмен встречался с Хельгой Лавкейти. Утверждает, что спортсмен был замечен в компании модели в то время, когда его супруга Даниэла Оспин находилась на съемках местного телешоу.из России скоро исполнится 27 лет. ХельгаЛавкейти приобрела известность благодаря своим формам – у нее тонкая талия ибольшая грудь. Особенно популярна она стала после участия в откровенныхфотосессиях – в том числе по мотивам "Пятидесяти оттенков серого" – ив клипах Noize MC. На страницу знаменитой модели в Instagram подписаны 3,8 миллиона человек,передает РЕН ТВ.