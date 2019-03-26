В Ярославле отметили спортивный юбилей - 70 лет назад в городе состоялся первый официальный хоккейный матч. В честь этого события команда ветеранов местного Локомотива сыграла против сборной легенд СССР. Капитаном хозяев стал губернатор Дмитрий Миронов. Для зрителей матч был бесплатным.

В Ярославле отметили спортивный юбилей — 70 лет назад в городе состоялся первый официальный хоккейный матч. В честь этого события команда ветеранов местного "Локомотива" сыграла против сборной легенд СССР. Капитаном хозяев стал губернатор Дмитрий Миронов. Для зрителей матч был бесплатным.Официальным выходным днем этот понедельник в Ярославле не был, но большой праздник в городе — состоялся. На одной из центральных площадей — на Советской — отметили 70-летие хоккея в регионе. Матч легенд советского и российского хоккея против легенд Ярославля. Именно 25 марта считается днем рождения ярославского хоккея, в этот день в 1949-м здесь прошел первый матч. С тех пор Ярославль на хоккейной карте страны стал местом особенным — наряду с Челябинском, Новокузнецком и некоторыми другими городами.В списке участников матча, что ни фамилия, то легенда. Многократные чемпионы России и мира, олимпийские чемпионы и обладатели кубка Стэнли. Фаворитами откровенно считались звезды советского хоккея. Команда ветеранов под руководством Александра Якушева играет довольно часто.Вход для зрителей на этот матч был бесплатным. Сотни любителей хоккея — вплотную к бортам. Коробку построили между зданием правительства области и храмом Ильи-пророка. Играли ветеранскую версию хоккейного матча. 3 периода по 15 минут. Причем грязного времени. Ничья 8:8 — кажется, что по-другому в этот вечер быть не могло. Но участники матча уверяют — ни о какой ничьей не договаривались, получились случайно, просто закончилось время.Символично, что всего за несколько дней до празднования 70-летия нынешний хоккейный "Локомотив" установил рекорд. В пятом матче полуфинальной серий Западной конференции Кубка Гагарина против питерского СКА "Локомотив" стал самой молодой командой, когда-либо выходившей на лед в матчах КХЛ. Средний возраст — 23 года и 8 дней. Еще одно доказательство: ярославская школа — одна из лучших в стране. И уже не важно, что ту серию "Локомотив" проиграл.По окончании матча — поздравления с праздником и рассуждения о будущем: кто из нынешней молодежи вот так же в 2049 отпразднует вековой юбилей.