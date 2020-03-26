Сын нового русского опоздал на урок. Тихонько приоткрывает дверь в класс - и шмыг на свое место. Учительница заметила его и укоряет:
- Вовочка, как же ты некультурно ведешь себя. Если уж опоздал, то будь человеком, зайди как все интеллигентные люди. Как тебя отец воспитывает? Ну-ка, выйди из класса и зайди, как твой папа.
Вовочка выходит из класса. Спустя минуту дверь - ба-бах! - распахивается от пинка, появляется расхристанный Вовочка, пальцы веером. И орет:
- Ну что, козлы, не ждали?
еще анекдот!