26.03.2020

2020-03-26 13:50:03

8 домов в Меленковском районе загорелись от пала травы

В 11:45 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре из за пала травы в поселке Анохино Меленковского района.

Установлено, что происходит горение 8 домов, 5 из которых нежилые. Всего в Анохино расположено 47 домов, из них 11 жилых, в которых проживает 21 человек. Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 500 кв.м. и не дали огню распространиться на другие строения.

Эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Всего к тушению пожара привлекается 24 человека, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека, 5 единиц техники.

Информация уточняется.