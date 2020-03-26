В АТОР рассказали о сотнях заявок от людей, которые ранее приобрели туры за рубеж, а теперь хотят вернуть деньги. Им советуют не суетиться, запастись терпением и ждать: либо денег, либо улучшения ситуации, когда поездки снова станут возможны.

В связи с пандемией коронавируса в мире страны закрывают границы, прекращается авиасообщение, миллионы людей сидят на домашнем карантине.Тех путешественников, которые застряли в закрытых на карантин странах, МИД России вывозит домой.Правда, в нынешней ситуации это не будет продолжаться бесконечно: ведомство уже не раз сообщало о том, что в 14 часов (по местному времени) 26 марта в российских диппредставительствах за рубежом будет завершено формирование списков соотечественников, которые хотят улететь на Родину.Тем же, кто не впишется в списки диппредставительств до этой даты, придется потом лично решать вопрос с возвращением домой.Тем временем, за границей еще остаются организованные туристы, которые загодя покупали путевки и решили не отказываться от отдыха, несмотря на бушующий в мире коронавирус.Их, как сообщила Вестям.Ru Майя Ломидзе, всех вывезут.Тем же, кто должен был лететь на отдых в ближайшее время, но не сможет этого сделать из-за пандемии коронавируса, предстоит сделать личный выбор: или отказываться от тура и ждать, когда (в соответствии с условиями договора) турагентство сможет вернуть деньги, или дождаться изменения ситуации к лучшему и все-таки отправиться в путешествие, но позже.Как рассказала на брифинге 25 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, туркомпании сейчас получают по сотне заявок в день на возврат средств.В связи с этим в среднем (за редким исключением) ждать денег придется от 30 до 60 дней. При этом, отметила Ломидзе, "лишняя суета, нервозность и настойчивость не помогут"."У туркомпаний есть желание отправить вас на отдых", — заверила она и предложила либо писать заявку и ждать денег, которые полагаются по договору туриста с компанией, или потерпеть и поехать на отдых, когда закончится ситуация с коронавирусом в мире.При этом Ломидзе сообщила, что по оптимистичному сценарию россияне смогут покупать туры за рубеж уже в июле, по пессимистичному — в сентябре.Представитель АТОР также отметила, что если до осени большинство туристических направлений так и не откроется, то выездной туризм понесет убытки на 25 миллиардов рублей, а въездной — на 12 миллиардов.Однако в Ассоциации туроператоров России уверены: ситуация с коронавирусом не приведет к полной остановке туриндустрии, но к лету рынок покинет около трети компаний.В связи с большим количеством обращений людей, которые ранее купили туры и теперь не знают, как быть, на сайте АТОР опубликованы ответы юристов на наиболее часто встречающиеся вопросы.