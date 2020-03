Временной трансформацией своей официальной символики Audi и Volkswagen хотят подчеркнуть важность поддержания так называемой социальной дистанции – одной из мер защиты от COVID-19, пользоваться которой официально рекомендуют власти.

Немецкие компании временной трансформацией своей официальной символики хотят подчеркнуть важность поддержания так называемой "социальной дистанции" - одной из мер профилактики заболевания, пользоваться которой официально рекомендуют власти."Оставайтесь дома, соблюдайте дистанцию, будьте здоровы, поддерживайте друг друга - мы все вместе в этой ситуации", - такое воззвание опубликовано в официальном аккаунте Audi Sport в Twitter, которое сопровождается коротким роликом. В ролике четыре знаменитых пересекающихся кольца, изображающих логотип Audi, разъезжаются, намекая на ту самую "социальную дистанцию".Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other - we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.Stay safe. pic.twitter.com/2G4zaszyM4- Audi Sport (@audisport) March 20, 2020В свою очередь, компания Volkswagen напомнила подписчикам, что это далеко не первый кризис, который удалось успешно пережить "плечом к плечу". Правда, сейчас, чтобы совместными усилиями справиться с очередной напастью, приходится держаться друг от друга подальше в самом прямом смысле. И чтобы проиллюстрировать это, фирма раздвинула литеры V и W, составляющие ее фирменный лого.Органы здравоохранения многих стран уже официально попросили своих граждан по возможности оставаться дома и как можно реже выходить на улицы, чтобы избежать передачи коронавируса: безопасная дистанция между людьми составляет 1,5 - 2 метра. Во многих магазинах даже наносят на пол яркие полосы перед кассами, чтобы наглядно проиллюстрировать это расстояние.Между тем, автопроизводители готовятся к резкому снижению продаж по причине всеобщего карантина и массово приостанавливают производство ровно по той же причине - чтобы дать людям возможность оставаться дома, препятствуя распространению коронавируса.