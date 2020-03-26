Годовая инфляция временно ускорится в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля. К целевому уровню (4%) инфляция вернется в 2021 г., отмечено в обзоре Банка России Инфляционные ожидания и потребительские настроения.

Годовая инфляция временно ускорится в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля. К целевому уровню (4%) инфляция вернется в 2021 году, отмечено в обзоре Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".Ослабление рубля в феврале-марте связано с изменением внешних условий. Инфляционные ожидания населения и бизнеса временно повысились, отмечено в обзоре. В связи с этим годовая инфляция может временно превысить целевой уровень (4%), считает ЦБ.Между тем сокращение внутреннего и внешнего спроса окажет сдерживающее влияние на инфляцию. С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году, подчеркивает ЦБ.По данным Росстата, годовая инфляция составила к 16 марта 2,3%.ЦБ отмечает, что ценовые ожидания предприятий выросли в марте. Роста цен в ближайшие три месяца ожидают в большинстве отраслей, за исключением добычи полезных ископаемых и перевозки грузов и пассажиров. Наибольшее повышение ожиданий отмечено в розничной торговле из-за увеличения спроса.Средний показатель ожидаемого увеличения отпускных цен в ближайшие три месяца поднялся на 0,7% в годовом выражении до 2,5%.