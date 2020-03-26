Отдельное и значительное место в обращении президента заняла тема поддержки предпринимателей. И распространение коронавируса COVID-19, и карантинные меры серьезно бьют по бизнесу - сфере питания и услуг, а также развлечений и массовых мероприятий. В этих условиях Владимир Путин предложил ввести отсрочку на выплату налогов и кредитов.

Отдельное и значительное место в обращении президента заняла тема поддержки предпринимателей. И распространение коронавируса COVID-19, и карантинные меры серьезно бьют по бизнесу — сфере питания и услуг, а также развлечений и массовых мероприятий. В этих условиях Владимир Путин предложил ввести отсрочку на выплату налогов и кредитов. Особые, причем не временные, а долгосрочные меры, коснутся наемных работников частных компаний.Цель всех предложенных мер — поддержать малый и средний бизнес. И в первую очередь тех, кто в нем работает, чтобы людям не урезали зарплату и не увольняли.Особые меры поддержки для тех предприятий и отраслей, которые наиболее затронуты нынешней ситуацией. Это туризм, транспорт, общепит. Компаниям малого и среднего бизнеса дают отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме отсрочки по налогам, — еще и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. К микропредприятиям относятся те, у кого средняя численность персонала до 15 человек по итогам года, а годовая выручка — до 120 миллионов рублей.Те компании, которые будут испытывать сложности, смогут получить и отсрочку по кредитам тоже на полгода. И в ближайшие полгода нельзя банкротить компанию, требовать с нее долги или накладывать штрафы."Сейчас ключевая проблема, вопрос, который стоит перед многими предпринимателями, что делать в условиях, когда в ряде случаев на 50-70-90 процентов просто снизился поток посетителей, соответственно снизилась денежная выручка. Что делать? Платить налоги, возвращать кредиты, сокращать людей? И как раз на то, чтобы предприниматели сделали выбор в пользу сохранения рабочих мест и нацелено было обращение президента, закладывается база для восстановления экономики", — поясняет министр экономического развития России Максим Решетников."Банк понимает сложившуюся непростую ситуацию и готов поддержать тех клиентов, у которых сложности в бизнесе возникли по причине пандемии коронавирусной инфекции, — заявил от имени Сбербанка Герман Греф. — Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, на срок до окончания действия кредитного договора".Своевременность предпринятых в России экономических решений подчеркивает и Глеб Никитин.Важнейшее новшество касается страховых взносов. Это то, что работодатель платит с нашей зарплаты на пенсионное, социальной и медицинское страхование. Сейчас все это в сумме — 30 процентов от зарплаты. И это серьезное бремя для работодателя. Чтобы поддержать доходы граждан, Путин предложил снизить страховые взносы для малых и средних предприятий вдвое — с 30 до 15 процентов. Такая ставка будет действовать на сумму зарплаты, превышающую МРОТ — это 12 тысяч 130 рублей. Если зарплата равна этой минимальной сумме или меньше, что вообще незаконно, льгот по ставке не будет. Она останется прежней — 30 процентов.Причем, сниженные страховые взносы — это не временная мера. Об этом малый и средний бизнес просил давно. Но сейчас это как раз то, что нужно и бизнесу, и всем нам. Ведь чем меньше компания отчисляет государству, тем больше ресурсов у нее остается на оплату труда сотрудников."Президент, Слава Богу, это большое подспорье, решил это сделать, — подчеркивает Борис Титов. – причем не только на время кризиса, но и на весь последующий период. Навсегда. Это приведет к тому, что реально тот теневой сектор, который, по разным оценкам, составляет от 15 до 20 миллионов человек, это тем людям, которые полностью или частично получают зарплату в конвертах, это будет уже делать невыгодно".В обращении президента подспудно прослеживался и призыв к состоятельным россиянам со сверхдоходами, к "элитам", как их иногда называют. Они могут помочь стране.И некоторые меры, которые коснутся этой категории граждан, отнюдь не чрезвычайные. Скорее, это то, что давно напрашивалось. Таких вольготных условий, как в России, больше нигде не найти.Деньги, которые утекают из России в офшоры, доходы в виде процентов или дивидендов сейчас облагаются ставкой налога всего лишь в 2 процента. При том что подоходный налог для всех — 13 процентов. Получается, куда выгоднее заработать деньги в России и вывести из страны. Так вот теперь с таких выплат в офшоры будет взиматься налог в 15 процентов. По-честному."Богатые тоже платят. Это нормально. Это первый шаг, мне кажется, вообще к тому, чтобы все-таки российская промышленность была зарегистрирована в России, по крайней мере, платила такие же налоги, — отмечает президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. — Введение 15-процентного налога на выплату дивидендов — это нормальная практика, я думаю. С одной стороны, она, может быть, создаст дополнительную мотивацию для того, чтобы переводить эти предприятия, регистрировать их в России. А с другой стороны, по крайней мере, выровняет условия для предприятий, которые работают и зарегистрированы в России, а не которые зарегистрированы в офшорах".13-процентным налогом теперь будет облагаться и доход с банковских вкладов или доход от ценных бумаг, если он в сумме превышает 1 миллион рублей. Но налог не на сам вклад, а на процентный доход. Это затронет около одного процента вкладчиков.Все дополнительные деньги, который получит от этих мер российский бюджет, пойдут на поддержку семей с детьми, тем кто потерял работу или оказался на больничном — солидарно и справедливо в такой непростой момент.