Четыре немецких клуба, выступающих в Лиге чемпионов, - Бавария, дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг и Байер окажут материальную помощь остальным представителям первой и второй бундеслиги. Это было решено на встрече представителей клубов.

Четыре немецких клуба, выступающих в Лиге чемпионов, — "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" окажут материальную помощь остальным представителям первой и второй бундеслиги. Это было решено на встрече представителей клубов.В связи с пандемией коронавирусной инфекцией чемпионат Германии по футболу был приостановлен на неопределенный срок. Клубы несут большие убытки. Над некоторыми может нависнуть угроза банкротства.Участники Лиги чемпионов договорились перечислить в фонд помощи остальным немецким клубам по 12,5 миллионов евро, заработанных в турнире. Также они выделят по 7,5 миллионов из собственных средств. Руководство распределит деньги среди остальных клубов.