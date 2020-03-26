По мере роста популярности вина в продаже появилось много его разновидностей.

Эта категория объединяет напитки, которые отличаются составом, способом производства, процентным содержанием алкоголя. В отдельную категорию выделяют крепленые вина, которые получаются посредством добавления в вино дистиллированного спирта во время или после ферментации. Такие напитки бывают как сухими, так и сладкими. Они подаются в чистом виде в качестве аперитива до еды, в качестве дополнения к основному блюду. Не менее популярны крепленые вида в кулинарии, с помощью которых готовится выпечка, крема и наполнители, мясные блюда, соусы.

Основные виды крепленого вина

В вине крепленом содержится разное количество спирта, так как напитки производятся по различным методам. Также они отличаются по вкусу и аромату. Принято классифицировать спиртное на следующие типы:



портвейн;



бренди;



херес;



марсала;



вермут.



Портвейн, который доступен к заказу на сайте https://alcomarket.ru/catalog/wine/kreplenoe/, впервые появился в Португалии. Сегодня он продается во всем мире. Этот напиток отличается самобытным вкусом и доступной ценой. Херес – это традиционно сухое вино, который доступен в продаже в нескольких вариациях. Вкус напрямую зависит от сорта используемого винограда. Некоторые производители подслащивают херес, чтобы получить десертное вино.

Испанский остров Мадейра – это родина Мадеры. Для повышения крепости этого спиртного используется бренди. Оно добавляется в разное время ферментации, что позволяет изменить вкус напитка. Иногда его тоже подслащивают, чтобы затем использовать в кондитерском производстве.

Крепкое белое вино называется вермутом. Для придания особого вкуса и аромата при его производстве часто используются травы и специи, например, гвоздика, корица. Часто такая комбинация используется при приготовлении коктейлей.

Сегодня в продаже представлен достаточно большой и разнообразный выбор крепленых вин, которые отличаются вкусом и методом производства. Выбор напрямую зависит о того, для каких целей будет использоваться спиртное. Если вы затрудняетесь с выбором, то за помощью стоит обратиться к консультантам специализированных магазинов. Они отлично ориентируются в ассортименте, поэтому помогут подобрать подходящий вариант с учетом ваших вкусовых предпочтений и назначения напитка.