На Украине по подозрению в убийстве задержан Леонид Кожара. Что могли не поделить экс-глава МИДа Украины и экс-директор телеканала Интер? Леонид Кожара дает показания.

На Украине по подозрению в убийстве задержан Леонид Кожара. Что могли не поделить экс-глава МИДа Украины и экс-директор телеканала "Интер"? Леонид Кожара дает показания.Прорабатывали версию суицида, но теперь считают иначе. Вот пост в Фейсбуке замглавы МВД Украины Антона Геращенко, который сообщил о задержании Леонида Кожары. Бывшего министра иностранных дел Незалежной — подозреваемого, ни много ни мало, в предумышленном убийстве.Руководил внешнеполитическим ведомством с 2012-го по 2014-й. И по всем формальным признакам на уголовника — вроде бы не тянет. Однако у местных следователей — другая точка зрения. Говорят, провели все необходимые экспертизы. И пришли к выводу, что Кожару нужно срочно арестовать. А в перспективе — отдать под суд.Поскольку именно он — якобы лично застрелил человека по имени Сергей Старицкий. Бизнесмена и крупного медиаменеджера. Погиб — около месяца назад, причём тогда большинство украинских СМИ писали о случившемся довольно сдержанно. Мол, произошёл загадочный несчастный случай.Зато сейчас — принципиально иная трактовка. И подробное описание наиболее вероятных обстоятельств трагедии. Которые трудно назвать иначе, как шокирующими.Эти фото с понурым Леонидом Кожарой в медицинской маске и кадры оперативной съемки — сейчас обсуждает вся Украина. Бывший глава МИД при задержании никакого сопротивления не оказывал. В умышленном убийстве Сергея Старицкого его подозревают по результатам экспертизы."То, что нам сообщают адвокаты погибшего — удар был нанесен по затылку, и на затылке есть следы краски пистолета – это все легко можно идентифицировать, ну и потом был произведен выстрел", — рассказывает Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады Украины.Имя Леонида Кожары на Украине на слуху. Политик времён Януковича, в 2018-м году социалисты даже выдвигали его кандидатуру на президентский пост."Кожару я знаю много лет, и как посла в Швеции, и как министра иностранных дел. Это очень ответственный серьёзный профессионал и то, что с ним произошло, конечно, у меня вызывает недоумение. К большому сожалению, психологическая ситуация после госпереворота, когда его без объяснения причин выкинули из МИДа и следующие шесть лет его травили по сути дела, может быть, психологические его надломили", — предполагает Николай Азаров, премьер-министр Украины.Сергей Старицкий — экс-директор телеканала "Интер", известный на Украине рекламщик. Они с Кожарой были сверстниками и даже вроде бы друзьями.Был следственный эксперимент, закрытый. И очевидцев опрашивали. У Кожары в поселке Чайки была вечеринка, пили, хозяин показывал гостям вот этот пистолет. Бывший министр оружие любит, коллекционер.Украинские СМИ пишут, что Кожара нетрезвый, бывало, стрелял у себя на заднем дворе. А это вообще был его любимый ствол. Который обнаружили в руке Старицкого. Вложен он был или нет? А, может, тут политика?В общем, стрельба. Сейчас Кожара ждёт избрания меры пресечения. Семья Старицкого настаивает на его аресте — без права выхода под залог. Для решения у суда есть 72 часа.