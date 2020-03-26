Деловые настроения в Германии снизились самыми резкими темпами в марте со времени воссоединения страны в 1990 году, сообщил институт экономических исследований Ifo, передает CNBC.

Деловые настроения в Германии снизились самыми резкими темпами в марте со времени воссоединения страны в 1990 году, сообщил институт экономических исследований Ifo, передает CNBC.Немецкий индекс делового климата Ifo упал до 86,1 пункта в марте с 96 пунктов в феврале. Показатель оказался ниже ожидаемого уровня в 87,7 пункта и в последний раз был на этом уровне в июле 2009 года."Немецкая экономика в шоке", — написал институт Ifo в Twitter.По последним данным, немецкая и мировая экономики сталкиваются с огромной неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Вирус, появившийся в Китае в конце 2019 года, привел к остановке всех основных экономик.Многие страны находятся в закрытом положении, а это означает, что открыты только аптеки и продуктовые магазины, авиакомпании в основном перестали осуществлять перелеты и число новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличивается с каждым днем.Ожидания среди немецких компаний "померкли как никогда", говорится в заявлении института.В предварительном сообщении, опубликованном на прошлой неделе, институт предупредил, что экономика Германии ускоренно движется в рецессию."Это никого не должно удивлять, но экономические данные за март и последующие годы будут ужасными и, возможно, даже превзойдут традиционное представление ужасного", — сообщил в электронном письме главный экономист ING Карстен Бжески."Все западные экономики сталкиваются с беспрецедентным кризисом. Спад даже не подходящее слово для почти полной остановки целых экономик, что произошло почти мгновенно. Германия не является исключением", — добавил он.По состоянию на утро среды в Германии было зарегистрировано около 34 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, это пятый по величине показатель в мире, со 171 смертельным исходом.Германия, которая сильно зависит от экспорта, обнародовала планы по привлечению новых заимствований, чего не было в стране с 2013 года, для смягчения экономических последствий пандемии. В целом Германия поддержит свою экономику выделением 750 миллиардов евро.Клаус Вистесен, главный экономист еврозоны в Pantheon Macroeconomics, сказал, что экономика Германии "скатывается в пропасть".Последние данные Ifo появились после того, как во вторник были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что в еврозоне в марте произошел серьезный спад деловой активности.