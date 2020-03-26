26.03.2020

2020-03-26 15:35:03

Депутаты Заксобрания распределили дополнительные средства бюджета

Бюджет Владимирской области на этот год увеличился на 2 миллиарда 800 миллионов рублей - это федеральные поступления, которые будут направлены на детские выплаты и подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона были внесены на очередном Заседании Законодательного собрании. Журналисты за ходом заседания следили дистанционно.

Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике: «В среднем каждая школа получит больше 250 тысяч рублей. И сады тоже столько же. Депутаты отмечают, что стоит усовершенствовать механизм перераспределения этих средств, чтобы справедливо перераспределить их по муниципалитетам области. Рассчитываем, что администрация учтет вот эти наши предложения. Кроме того устанавливаются выплаты на детей от трех до семи лет - здесь выполняем указы Президента и неукоснительно предусматриваем средства на эти цели».

500 миллионов рублей будут дополнительно направлены на ремонт больниц и обеспечение лекарственными препаратами. 80 миллионов получат детские школы искусств - также на ремонтные работы. Кроме этого на прошедшей сессии депутаты, после долгих споров, приняли в первом чтении поправки к областному закону о тишине и праве на отдых. Согласно этому законопроекту, во Владимирской области официально вводится понятие "тихий час", за нарушение тишины во время которого, человек может быть привлечен к административной ответственности. "Тихий час" будет длиться с 13 до 15 часов.

Роман Кавинов, зампредседателя ЗС Владимирской области: «В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации приняты законы, защищающие права граждан в ночное время и порядка двадцати регионов приняли свои законы в том или ином виде, где установлен так называемый, тихий час. Мне очень приятно, что принятием проекта этого закона мы ответили на многочисленные запросы жителей нашей Владимирской области, которые неоднократно обращались в Законодательное собрание и просили тихий час в будние дни дополнительно установить. Мы сегодня это сделали».

Никита Тарбеев