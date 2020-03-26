Несколько часов назад на Украине был задержан бывший министр иностранных дел этой страны. Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве. Полиция считает, что именно он застрелил известного на Украине медиаменеджера Сергея Старицкого. Что скрывается за этим громким делом - криминальная драма или попытка свести счеты с Кожарой, который находится в оппозиции к нынешней власти?

Несколько часов назад на Украине был задержан бывший министр иностранных дел этой страны. Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве. Полиция считает, что именно он застрелил известного на Украине медиаменеджера Сергея Старицкого. Что скрывается за этим громким делом — криминальная драма или попытка свести счеты с Кожарой, который находится в оппозиции к нынешней власти?Пока — только фотографии, на которых видно, как человеку в медицинской маске (это как раз и есть Леонид Кожара) прямо на дороге, остановив его серебристый внедорожник, полиция предъявляет обвинение в убийстве."Его статус в данный момент — особа, подозреваемая в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Господин Кожара был задержан на территории Васильковского района Киевской области. Позже меру пресечения определит суд", — прокомментировал ситуацию заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Оба фигуранта — люди на Украине известные. Леонид Кожара был министром иностранных дел, возглавлял даже в течение года ОБСЕ.Сергей Старицкий, крупный медиаменеджер, поочередно работал топ-менеджером нескольких украинских телеканалов, а в последнее время руководил собственной рекламной компанией.Они дружили еще со студенческих времен, когда вместе учились на юридическом в Киевском университете.Происшествие, о котором идет речь, месяц назад наделало много шума. Старицкого нашли застреленным в доме Кожары, причем пуля была выпущена из наградного пистолета экс-министра модели "Иерихон"."Они были знакомы много лет. Были соседями в нормальных отношениях. Господин Кожара и его жена заявили, что это было самоубийство, что они не знают, как это произошло, что были в другой комнате, когда услышали выстрел", — рассказал Антон Геращенко.В деле так и значилось до сегодняшнего дня — самоубийство. Но все заметили: на похороны погибшего приятеля Леонид Кожара не пришел. Сейчас в полиции объясняют — все это время шли экспертизы, которые в итоге показали: выстрел был сделан с трех метров."Мы получили результаты некоторых экспертиз, которые свидетельствуют, что эта смерть не была самоубийством. Дальше следствие будет искать ответы на другие вопросы: почему это произошло, как, по каким мотивам, случайно или умышленно", — сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.Известно только, что все произошло во время общего застолья. Следственные действия продолжаются, но на Украине они, когда касаются резонансных дел, могут идти годами и ничем не заканчиваться.