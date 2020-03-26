Депутаты до конца следующей недели примут законопроекты, направленные на реализацию инициатив президента Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Необходимые документы уже поступили в Думу, с ними работают профильные комитеты.

Депутаты до конца следующей недели примут законопроекты, направленные на реализацию инициатив президента Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Необходимые документы уже поступили в Думу, с ними работают профильные комитеты.Поступивший в нижнюю палату пакет законопроектов парламентарии обсудили в ходе дополнительного заседания Совета Госдумы, который прошел 26 марта. Инициативы президента касаются поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса и экономики в целом, напомнил Володин."Изменения, которые предполагают внесения поправок в налоговое законодательство, в законодательство социального блока", – пояснил спикер Госдумы.Кроме того, речь идет о полномочиях правительства, которые депутаты предлагают расширить в связи с распространением коронавируса. Речь идет о вопросах, требующих быстрого реагирования, например, обеспечения лекарствами и медицинскими препаратами. Кроме того, депутаты рассмотрели инициативы по защите организаций от банкротства, рассказал председатель нижней палаты.Высказанные президентом предложения Дума рассмотрит в приоритетном порядке до конца следующей недели, уточнил Володин. По его словам, комитеты уже начали обсуждение инцииатив, на вторник законопроекты выйдут на первое чтение."Люди начнут получать выплаты и по детям, и получат гарантии в случае, если ситуация так сложится и необходимо будет отложить выплату кредита по ипотеке или другого вида займы", – подчеркнул спикер Госдумы.Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса, парламентарии продолжают активную работу. Органы госвласти, министры, депутаты должны действовать на упреждение, проблемы избирателей должны решаться, сказал Володин.На Охотном Ряду приняты необходимые меры санитарной безопасности, в здании нижней палаты проводится регулярная уборка. По словам спикера, часть работы переведена в удаленный режим для снижения риска распространения заболевания.Напомним, что Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства ряд мер по поддержке граждан и бизнеса.