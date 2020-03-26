Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в убийстве, которое он совершил в собственном доме.

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в убийстве, которое он совершил в собственном доме.Об этом мировую общественность на своей странице в Facebook проинформировал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Он напомнил, что в ночь на 22 февраля в доме экс-министра был обнаружен труп бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого с огнестрельным ранением.По словам Геращенко, Кожара и его супруга утверждали, что гость покончил с собой, однако по мнению следствия, Старицкий не мог стрелять в себя.Замглавы МВД сообщил, что в данное время Кожару везут в суд для избрания меры пресечения.57-летний Кожара возглавлял внешнеполитическое ведомство Украины с 2012 по 2014 год.