Президент Турции Тайип Эрдоган выступил относительно текущей ситуации мире в связи с коронавирусом COVID-19. По его словам, эпидемия заставит построить новые политические, экономические и социальные системы.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил относительно текущей ситуации мире в связи с коронавирусом COVID-19. По его словам, эпидемия заставит построить новые политические, экономические и социальные системы.Эрдоган считает, что после вспышки COVID-19 уже ничего не будет прежним. Коронавирус затронет ряд глобальных отраслей, которые перестроятся, сообщает ТАСС.В Турции COVID-19 выявили 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. На настоящий момент коронавирусом в турецком государстве заразились более 1800 человек. 44 скончались.