Банк ВТБ будет придерживаться указания президента РФ Владимира Путина о начале внедрения кредитных и ипотечных каникул.

Банк ВТБ будет придерживаться указания президента РФ Владимира Путина о начале внедрения кредитных и ипотечных каникул.Об этом заявил глава правления ВТБ Андрей Костин в прямом эфире программы "60 минут"."Владимир Владимирович дал определенную вводную. Скажем то, что касается каникул по ипотеке, по кредитам частным гражданам — это сокращение доходов более, чем на 30%. Сейчас трудно сказать, каким образом мы будем высчитывать. Но вектор задан, теперь будем работать с населением, применяя базовый подход", — отметил он.По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время."На следующей неделе выходные, но это не относится к банкам. Банки все равно будут работать, так как обеспечивают жизнедеятельность государства. За неделю мы разработаем порядок действий, а потом будем внедрять эти новые механизмы и подходы, чтобы облегчить ситуацию для граждан, которые пострадали", — сообщил Костин.Президент России Владимир Путин в своем обращении в связи с распространением коронавируса COVID-2019 заявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением заработной платы. Также глава РФ отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения: медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы власти и банки.