Главного врача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева госпитализировали в связи с подозрением на наличие у него коронавируса COVID-19. Всех, с кем он контактировал, взяли под особое наблюдение.

Главного врача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева госпитализировали в связи с подозрением на наличие у него коронавируса COVID-19. Всех, с кем он контактировал, взяли под особое наблюдение.Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Пермского края, врач сам изъявил желание рассказать о себе. В середине марта он вернулся из другой страны, которая находится в перечне опасных из-за выявленных случаев коронавируса. Отмечается, что у Мезенцева не было никаких признаков заболевания ОРВИ.В настоящее время врач госпитализирован и находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Кроме того, Минздрав проводит оценку действий Мезенцева, после чего будут приняты необходимые решения.Ранее огласку приобрела история главного внештатного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой. Женщина вернулась из Испании, после чего не стала соблюдать карантин. В результате оказалось, что она заражена коронавирусом. Во время болезни Санникова продолжала читать лекции в университете, а также посещала общественные места. Женщину в итоге лишили занимаемой должности.