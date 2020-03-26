Россияне смогут получить бесплатную психологическую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе в связи с коронавирусом. Для этого нужно позвонить на горячую линию в научный центр имени Сербского. Ее телефон 8 (495) 637-70-70.

Россияне смогут получить бесплатную психологическую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе в связи с коронавирусом. Для этого нужно позвонить на горячую линию в научный центр имени Сербского. Ее телефон 8 (495) 637-70-70. Об этом сообщил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе."Там находятся психотерапевты, которые объясняют ту или иную ситуации и дают соответствующие советы", — сказал Кекелидзе.Он подчеркнул, что специалисты оказывают психологическую помощь бесплатно.11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России подтверждено 658 случаев, из них в Москве — 410 человек. За последние сутки в нашей стране заразились 163 человека.После 15:00 с обращением к стране выступит президент Владимир Путин.