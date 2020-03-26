Меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным для противодействия коронавирусу, Государственная дума рассмотрит 26 марта на внеочередном заседании Совета нижней палаты.

Меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным для противодействия коронавирусу, Государственная дума рассмотрит 26 марта на внеочередном заседании Совета нижней палаты.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что руководителем страны предложен комплекс мер для защиты наиболее социально уязвимых россиян — пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, семей с детьми, тех, кто заболел или оказался в непростых жизненных обстоятельствах, а также для поддержки малого и среднего бизнеса.Володин сообщил, что Госдума на следующей неделе будет работать в режиме пленарных заседаний, чтобы рассмотреть все президентские меры, напомнив о том, что Владимир Путин в своем обращении обозначил, что "ключевой приоритет сейчас — это максимальная защита жизни и здоровья наших граждан".Ранее сообщалось, что в своем обращении к нации президент предложил ввести каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, увеличить пособия по безработице до минимального размера оплаты труда, автоматически продлить на 6 месяцев все пособия и льготы в России.Он также сообщил, что выплаты ветеранам и труженикам тыла в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно, должны быть осуществлены в апреле, до майских праздников.