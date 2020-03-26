Крупнейшие китайские производители смартфонов на базе ОС Android, включая Xiaomi Corp, Oppo и Vivo, приостановили производственные операции в Индии на фоне общенационального карантина, направленного на сдерживание распространения коронавируса.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вчера объявил о введении тотального карантина на 21 день из-за пандемии коронавируса. Это сильно отразится на грядущих анонсах и презентация новых смартфонов на рынке, который является вторым по величине после Китая.Крупнейшие китайские производители смартфонов на базе ОС Android, включая Xiaomi Corp, Oppo и Vivo, приостановили производственные операции в Индии на фоне общенационального карантина, направленного на сдерживание распространения коронавируса.Главные производственные партнеры американской Apple, Foxconn Technology Group и Wistron Corp, а также южнокорейские Samsung Electronics и LG Electronics также временно закрыли свои заводы в Индии в соответствии с директивой правительства."В худшем случае индийский рынок смартфонов может столкнуться с падением на 4,2% в 2020 году", — сказала вице-президент по мобильным технологиям аналитической компании Canalys Николь Пен.Прогнозируемое замедление в Индии, где, по оценкам Canalys, поставки смартфонов в прошлом году выросли на 8% до 148 миллионов штук, может стать большей проблемой для крупнейших китайских компаний по производству Android-смартфонов, которые являются самыми популярными брендами на рынке. Эти компании уже пострадали от вялого экономического роста и слабых потребительских расходов на их внутреннем рынке, из-за затянувшейся торговой войны Китая с США и усугубившейся вспышкой COVID-19.По данным исследовательской фирмы Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов упали на 38% до 61,8 миллиона штук в феврале из-за кризиса, когда заводы в Китае были закрыты, а потребительский спрос упал из-за жестких государственных ограничений на передвижения. Заводы по производству смартфонов в Китае медленно возобновили работу в этом месяце, так как коронавирусный кризис в стране, кажется, отступает.Пресс-секретарь телеком-гиганта Huawei Technologies, мирового поставщика смартфонов №2, отказался комментировать ситуацию со своими поставщиками в Индии. Huawei был одним из первых китайских брендов смартфонов, устройства которого собираются в Индии при участии контрактного производственного партнера Flex.Ману Кумар Джейн, вице-президент по глобальному развитию Xiaomi, в открытом письме подтвердил, что производственные мощности в стране были закрыты в соответствии с приказом правительства о карантине. Компания заявила, что эти предприятия, а также корпоративные офисы, сервисный центр и магазины "Mi Home" останутся закрытыми до дальнейшего уведомления правительства.Компания, зарегистрированная в Гонконге, насчитывает более 1 тысячи сотрудников в своей штаб-квартире в Бангалоре и в пяти региональных офисах в Индии, сообщила пресс-секретарь компании. Foxconn, официально известная как Hon Hai Precision Industry, также производит определенные модели смартфонов Xiaomi в Индии.В заявлении Oppo India говорится, что производство на ее фабрике в Большой Нойде, городе в районе Гаутам Будд-Нагар в северном индийском штате Уттар-Прадеш, было приостановлено и что сотрудники работают из дома. Компания Vivo India, которая перевела на удаленку своих сотрудников с 23 марта, подтвердила приостановку производства на своем заводе в Большой Нойде до 15 апреля согласно заявлению пресс-секретаря компании.Вчера Vivo India официально подтвердила информацию о том, что компания приняла решение отложить запуск грядущего смартфона Vivo V19. Вслед за этим заявлением со своим выступил генеральный директор Realme India Мадхав Шет, рассказавший о том, что новые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A, как и планировалось, представят 26 марта текущего года, однако старт продаж устройств будет отложен.Эксперт Canalys указала, что в преддверии заявления правительства крупные китайские компании по производству смартфонов могли ожидать временной остановки производства в Индии. "Учитывая их предыдущий опыт работы в Китае, эти производители смартфонов должны были быть более подготовлены", — сказала Николь Пен.Xiaomi зарекомендовала себя как самый популярный бренд смартфонов в Индии с 2018 г. По данным Counterpoint Research, в прошлом году ее доля рынка составляла 28%, за ней следуют Samsung, Vivo, realme и Oppo.Николь Пен считает, что лучшим сценарием для рынка смартфонов в Индии станет рост на 3,2% в годовом исчислении, после того как производство возобновиться и потребление восстановиться ориентировочно примерно через месяц.По состоянию на 24 марта в Индии в общей сложности 519 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе девять смертельных случаев и 40 пациентов на карантине, по данным Всемирной организации здравоохранения.