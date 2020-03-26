По предварительным данным, в акватории Черного моря при проведении плановых полетов упал истребитель Су-27, сообщает российское Министерство обороны. Сейчас ведется поиск летчика, однако он затруднен сложными погодными условиями в районе операции.

По предварительным данным, в акватории Черного моря при проведении плановых полетов упал истребитель Су-27, сообщает российское Министерство обороны.Сейчас ведется поиск летчика, однако он затруднен сложными погодными условиями в районе операции.В операции поиска задействованы военные и гражданские суда.Самолет пропал с радаров в 50 километрах от Феодосии.