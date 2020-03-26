Пожарные также спасли потерявшую сознание хозяйку вспыхнувшей квартиры

Днём 25 марта в Гусь-Хрустальном на улице Транспортной загорелась квартира в пятиэтажном доме. Спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе одну женщину, находившуюся без сознания, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Приехавшие по вызову сотрудники МЧС обнаружили в горящем здании 65-летнюю хозяйку загоревшейся квартиры, лежавшую на полу в коридоре. Её удалось спасти. Спасатели также эвакуировали 22-х жителей этого дома, среди которых было четверо детей.Дознаватели устанавливают причины пожара, возникшего на кухне. Его площадь составила 5 квадратных метров.