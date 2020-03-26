Как отличить коронавирус от ОРВИ? Если есть температура, но нет кашля – это CODID-19? Почему дети не болеют коронавирусом? На эти и другие вопросы Дни.ру ответила доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН, отоларинголог международного медицинского центра ОН КЛИНИК Ирина Кириченко.

Как отличить коронавирус от ОРВИ? Если есть температура, но нет кашля – это CODID-19? Почему дети не болеют коронавирусом? На эти и другие вопросы "Дни.ру" ответила доктор медицинских наук, профессор кафедрыоториноларингологии РУДН, отоларинголог международного медицинского центра"ОН КЛИНИК" Ирина Кириченко.ОРВИ или коронавирус?При коронавирусе симптомы не будутвыглядеть как простое ОРВИ. Типы вируса COVID-19 разделилисьна два: европейский – более жесткий, и азиатский – более мягкий. Вирус мутируети изменяет свои свойства.При коронавирусе наблюдается высокаятемпература 38-40 градусов, практически сразу начинается кашель и дыхательнаянедостаточность. Это классическая картина развития COVID-19. В группу рискавходят люди с иммунодефицитами, люди старшего возраста, имеющие сахарныйдиабет. Особенно рискуют люди с сердечно-сосудистой патологией, потому что сердцуне хватает сил для прокачки крови через легкие. За счет этого ухудшаетсясостояние пациента, падает содержание кислорода в крови и обостряются всезаболевания.Также возможно и присоединение инфекции.В частности, может начаться пневмония. Заболевание затрагивает фиброзную основулегких, которая является структурным образованием, поддерживающим объем легких.Как только нарушается эта структура, развивается так называемый первичныйфиброз и человеку становится нечем дышать. Вирус способствует тому, что этотфиброз возникает очень быстро. Нарушается функция сурфактанта – смесиповерхностно-активных веществ, выстилающей легочные альвиолы изнутри.Сурфактант начинает уходить из легких, пациенты задыхаются.Коронавирус у детейЕсть информация, что дети лишьявляются переносчиками коронавируса, или болеют им в легкой форме. Но этоутверждение врач считает спорным. "У детей тоже может быть снижение иммунитета,иммунодефициты и другие вирусные заболевания. Например, они могут бытьхроническими носителями вируса Эпштейн-Барра, вируса герпеса седьмого типа илицитомегаловируса, что сейчас очень распространено. Так что у маленькихпациентов так же может наблюдаться дыхательная недостаточность, с сухим кашлем. Вторично можетактивизироваться инфекция в полости носа и ротоглотки, могут возникнуть инарушения обоняния, и затруднение носового дыхания. Но первично, все-таки,поражается легочная ткань".25 Мар 2020 в 9:43 PDTКакие лекарства нужно иметь в аптечкеЧто касается лечения, то, по мнениюКириченко, парацетамол, о котором пишут все СМИ, не панацея. "Но в домашнейаптечке обязательно нужно иметь средства, которые понижают температуру. Подойдети парацетамол, и аспирин, и витамин С. Закупите обезболивающими препаратами, атакже антисептиками, которыми можно оросить слизистые", – советует врач.Инкубационный период коронавируса14 дней – это средний инкубационныйпериод COVID-19. Уже доказано, что в некоторых случаях он может длиться 21-28дней. Все зависит от иммунной системы человека. Если иммунитет ослаблен,симптомы появятся довольно быстро после контакта с инфицированным. При крепкомиммунитете признаки болезни появляются позже, но за время инкубационногопериода такой пациент может заразить десятки человек, не подозревая об этом.Как укрепить иммунитетВрач категорически не рекомендуетбегать по улице, нагружать себя физическими нагрузками и соблюдать диету, таккак это будет лишь дополнительным стрессом для организма. "Пичкать свойорганизм иммуномодуляторами в сумасшедших дозах и витаминами сейчас нет смысла.Закупать препараты-интерфероны тоже незачем, потому что этот вирус не поддаетсялечению никакими известными средствами, которые обычно применяют для лечениягриппа. Сейчас нужно самоизолироваться и сидеть дома. Только это может прерватьцепочку распространения коронавируса", -